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Mali ve Güney Afrika son 16 turuna yükseldi - Son Dakika
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Mali ve Güney Afrika son 16 turuna yükseldi

Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nda Mali ve Güney Afrika, son maçların ardından son 16 turuna yükseldi. Gruptaki son maçlarda Mali lider olarak 5 puanla tur atladı, Güney Afrika ise 4 puanla son 16'ya kalmayı başardı.

Mali ve Güney Afrika son 16 turuna yükseldi
24.01.2024 - 22:20,
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Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nda Mali ve Güney Afrika, son maçların ardından son 16 turuna yükseldi.

Afrika Uluslar Kupası'nda E Grubu karşılaşmaları bugün oynanan maçların ardından sona erdi. Gruptaki son maçlarda Namibya ve Mali ile Güney Afrika ve Tunus karşı karşıya geldi. İki mücadele de 0-0'lık sonuçlarla sona ererken Mali, 5 puanla grubu lider olarak tamamladı. Güney Afrika ise 4 puan ve averajla adını son 16 turuna yazdırdı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mali ve Güney Afrika son 16 turuna yükseldi - Son Dakika
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