Mallorca'da forma giyen tecrübeli futbolcu Vedat Muriqi'ten olay itiraf: Bunu hazmedemiyorum - Son Dakika

İtalyan ekibi Lazio'dan Real Mallorca'ya kiralık olarak katılan Vedat Muriqi, Lig Radyo'ya açıklamalarda bulundu. Kariyer planlaması ve yeni takımındaki ortamdan bahseden Kosovalı golcü çarpıcı bir de itirafta bulundu.

Vedat Muriqi'in açıklamaları şöyle:

"BURADA KAYBETMEK VEYA KÜME DÜŞMEK DÜNYANIN SONU DEĞİL"

"Mallorca'ya gelmeden önce epey bir tedirginliğim vardı ama çok araştırma yaptım. Geldikten sonra da çok mutlu oldum. İnsanlar, şehir, kulüp... Her şey çok güzel. Kulüp özellikle son derece organize. Sezon sonuna kadar takımı ligde tutup sonrasında kariyerimle ilgili en doğru atacağım. Anlaşma olursa burada da devam etmek isterim. Gönül isterdi ki sürekli şampiyonluğa oynayan takımlarda oynayalım. Ancak daha önce Gençlerbirliği ve Rize'de de benzer tecrübeler yaşadım, şimdi burada da bu deneyimlerimi kullanıp takımın ligde kalmasına rol almak istiyorum. Tabi burada mantalite farklı. Türkiye'de biz takımımızı alt sıralarda görmeyi hazmedemiyoruz. Daha fazla çalışıp mutlaka kazanmak istiyoruz. Ancak burada kaybetmek veya küme düşmek dünyanın sonu değil. Oyuncular bu konuda biraz daha rahat diyebiliriz. Ben bunu hazmedemiyorum.

"TÜRKİYE'DEKİ KULÜPLERİN FİNANSAL DURUMU MÜSAİT DEĞİLDİ"

Ocak ayı gelmeden önce Lazio ile konuştuk. Lazio kiralık vermeyeceğini, bonservisle satacağını söyledi. Ancak ben Sarri ile bir görüşme yaptım. 'Belki sahada duruşumu beğenmiyorsun, idmanda iyi çalışmıyorumdur. Bana eksiklerimi söylersen ben de ona göre çalışırım' dedim. O da çalışmamdan çok memnun olduğunu, ancak sistemine uymadığımı belirtti. 'Ben Napoli'de de Higuain'i oynatmadım. Kısa ve çabuk forvetlerle oynamak istiyorum' dedi. Yani 'Sen benim futbolcum değilsin' anlamında konuştu. Sonrasında kiralık için kolaylık sağlandı. Evet o süreçte Türkiye'den teklifler aldım. Hatta Türkiye'nin büyük kulüplerinin hepsinden teklif aldım. Görüşmelerimiz de oldu menajerlerim aracılığıyla. Fakat burada önemli olan şey Lazio'nun isteğinin karşılanmasıydı. Mallorca da kümede kalmak için varını yoğunu ortaya koyup en yüksek teklifi verdi. Kulübüm de en iyi teklifin Mallorca'dan geldiğini, eşit bir teklifin gelmesi gerektiğini söyledi. Malum olarak Türkiye'deki kulüplerin finansal durumu buna müsait değildi ve Mallorca'nın yolunu tuttuk.

"TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYORUM"

Lazio'da oynamadığım her dönemde Türkiye'de kiralık olarak oynamak istiyordum. Nasip olmadı bu. Hayat planımda futbol sonrası için kesinlikle Türkiye'de yaşamak var. 28 yaşındayım ama bir gün mutlaka Türkiye'ye geri dönmek istiyorum. 8 yılım orada geçti ve hayatımızı oraya göre inşa ediyoruz.

"TÜRKİYE'DE HAKEM KONUŞMAK YASAKLANMALI"

Süper Lig'den kopamadım. Sürekli maçları takip ediyorum. Orası zaten benim vatanım. Türkiye'de maalesef futbol öyle bir hal aldı ki... Bunu takım ayırmadan söylüyorum. Maç kaybeden, puan kaybeden her kulüp, TFF ve hakemleri suçluyor. Trabzonspor ligi kopardı ve götürdü. Şu an olay tamamen bu. Maçlar sadece maçlar esnasında konuşuluyor. Öncesi ve sonrası tamamen TFF ve hakem... Bu kadar baskı olan bir ortamda hatalar olur. Hakem olmak, idareci olmak çok zor. Ben çok çok yüklendiğimizi düşünüyorum hakemlere. İngiltere'de sanırım bir kural var. Maç öncesi veya sonrası hakem konuşamıyorsunuz. Türkiye'de de acilen bu şekilde bir karar alınması gerek. Her sene futboldan biraz daha uzaklaşıyoruz. Her gün biri hedef gösteriliyor. Saha içinde şu an konuşulan tek konu Trabzonspor'un hak ederek lider olması ve büyük performansı."