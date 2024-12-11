Malmö, Galatasaray Maçına Hazır - Son Dakika
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Spor

Malmö, Galatasaray Maçına Hazır

Malmö, Galatasaray Maçına Hazır

İsveçli Malmö, Galatasaray ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

11.12.2024 14:48
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İsveç temsilci Malmö, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeni Malmö Stadı'nda yapılan antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu. Teknik direktör Henrik Rydström yönetimindeki antrenman önce stat dışındaki sahada yapılan çalışmayla başladı. Isınma, çabukluk, kondisyon hareketlerinin ardından çalışma Yeni Malmö Stadı'na taşındı. Burada dar alanda pas ve minyatür kale oyunla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde Galatasaray maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği bildirildi.

Malmö, yarın TSİ 20.45'te Yeni Malmö Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek.

Kaynak: AA

Galatasaray, Futbol, Dünya, İsveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Malmö, Galatasaray Maçına Hazır - Son Dakika

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