Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü'nden Fethiye Yağlı Güreşleri'nde Başarı - Son Dakika
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Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü'nden Fethiye Yağlı Güreşleri'nde Başarı

Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü\'nden Fethiye Yağlı Güreşleri\'nde Başarı

Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü sporcuları, 3. Fethiye Yağlı Güreşleri'nde önemli başarılar elde etti. Mehmet Başkan Bozkurt, Deste Küçük Boy kategorisinde birinci olurken, Ali Küçük Teşvik 1 Boy kategorisinde ikinci oldu. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, genç sporcuların başarılarından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

06.05.2025 09:23  Güncelleme: 09:31
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Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü sporcuları, 3. Fethiye Yağlı Güreşleri'nde büyük başarı elde etti. Deste Küçük Boy kategorisinde Mehmet Başkan Bozkurt birincilik kürsüsüne çıkarken, Teşvik 1 Boy kategorisinde mücadele eden Ali Küçük ise ikinci olarak Manavgat'ı gururlandırdı.

Sporcuların başarılarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Manavgat Belediye Başkanı Op. Dr. Niyazi Nefi Kara, "Ata sporumuz yağlı güreşte genç sporcularımızın elde ettiği bu gurur verici başarılar bizleri son derece mutlu etti. Altyapımızdan dünya çapında güreşçiler çıkartmayı hedefliyoruz. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi gönülden kutluyorum. Manavgat Belediyesi olarak ata sporumuza desteğimiz artarak sürecek" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü'nden Fethiye Yağlı Güreşleri'nde Başarı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü'nden Fethiye Yağlı Güreşleri'nde Başarı - Son Dakika
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