Manavgat Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Yarı Finallere Yükseldi - Son Dakika
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Manavgat Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Yarı Finallere Yükseldi

Manavgat Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Yarı Finallere Yükseldi

Voleybol Kadınlar 2. Ligi'nde Manavgat Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 1.Lige yükselme play-offları çeyrek final etabını başarıyla geçerek yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

19.02.2024 11:02  Güncelleme: 11:05
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Voleybol Kadınlar 2. Ligi'nde Manavgat Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 1.Lige yükselme play-offları çeyrek final etabını başarıyla geçerek yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Voleybol Kadınlar 2.Ligi'nde, 1.Lig'e yükselme play-offları çeyrek final etabı tamamlandı. Eskişehir, Kütahya ve Afyon'da 32 takımla 8 grup şeklinde oynanan müsabakaların sonucunda, grubunu ilk iki sırada tamamlayan takımlar yarı final etabına kaldı. H Grubunda mücadele eden Manavgat Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Afyon Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda İçkale Spor ve Büyükçekmece Voleybol Akademi maçlarını kazanarak Eskişehir'de oynanacak play-off yarı finallerine kaldı.

Karşılaşmalara dair açıkalamda bulunan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen "Sezon başında 1.Lig hedefiyle başladığımız bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Kızlarımız lig aşamasını lider tamamladı, çeyrek final aşamasını da başarıyla geçti. İnşallah yarı final ve final etaplarını da en iyi şekilde atlatarak 1.Lig'e yükseleceğiz" dedi.

1.Lige yükselme play-offları yarı final etabı 23-24-25 Şubat'ta Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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