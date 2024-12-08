Manavgat Belediyespor Liderliği Yeniden Ele Geçirdi - Son Dakika
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Manavgat Belediyespor Liderliği Yeniden Ele Geçirdi

Manavgat Belediyespor Liderliği Yeniden Ele Geçirdi

Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta mücadele eden Manavgat Belediyespor, 10. haftada Mezitli 33 Spor'u 4-0 mağlup ederek liderlik koltuğunu geri aldı. Akşehir'e karşı yaşanan yenilginin ardından, bu galibiyetle Eskişehirspor'u averajla geride bıraktı.

08.12.2024 21:14  Güncelleme: 21:20
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Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta mücadele eden ve 9. Haftada Akşehir'e yenilerek liderliği averajla Eskişehir'e kaptıran Manavgat Belediyespor, 1 hafta aradan sonra koltuğu yeniden devraldı.

10. haftada Mezitli 33 Spor ile karşılaşan Manavgat Belediyespor, sahadan 4-0 galibiyetle ayrılarak Eskişehirspor'u 1 gol averajla geride bırakıp liderlik koltuğuna oturdu.Manavgat Atatürk Stadyumu'nda oynanan maça Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve binlerce taraftar katıldı.

Manavgat Atatürk Stadı'nda oynanan Murat Durgutluoğlu, Hüseyin Şen ve Bahattin İpek hakem üçlüsünün yönettiği, 4. Hakem olarak Mustafa Aykut Demirel'in görev yaptığı Manavgat Belediyespor ile Mezitli 33 Spor Bölgesel Amatör Lig 6. Grup karşılaşması Manavgat Belediyespor'un 4-0 galibiyeti ile sona erdi.

Manavgat Belediyespor'un baştan sona üstün bir oyun sergilediği karşılaşmada goller 26. Dakikada Hasan Kürşat Kara, 58. Dakikada Turgay Tiryaki, 78. Dakikada Faikcan Engin, 90+2. Dakikada Kadir Canbaz'dan geldi.

Manavgat Belediyespor, Eskişehirspor'un İrfan Aksoy İnşaat Ereğlispor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği haftada rakibinin önünde 27 puan ve 24 averajla liderliğe yükseldi. 27 puanı bulunan Eskişehirspor'un ise averajı 23.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta önümüzdeki hafta oynanacak 11. Hafta maçında Eskişehir Atatürk Stadında Eskişehirspor ile Manavgat Belediyespor kozlarını paylaşacak.

Şu ana kadar oynadıkları 10 karşılaşmada her 2 takımda 9'ar maçını kazanıp 1'er kez yenilirken, Manavgat Belediyespor 27 gol atıp 3 gol yedi. Eskişehirspor ise rakip kaleleri 28 kez havalandırırken kalesinde 5 gol gördü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manavgat Belediyespor Liderliği Yeniden Ele Geçirdi - Son Dakika

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