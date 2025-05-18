Manavgat\'ta 12. Yağlı Pehlivan Güreşleri\'nde Çeyrek Final Heyecanı

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Manavgat Belediyesi 12. Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde ikinci gün sona erdi. Er meydanında ter dökecek başpehlivanlar arasındaki mücadele, altın kemerin sahibini belirleyecek.

Yağlı Güreş Ligi'nin ilk etabı olan Manavgat Belediyesi, 12. Geleneksel Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri, Manavgat Ilıca Er Meydanı'nda yapılan kıyasıya mücadeleler ile devam ediyor. 16 Mayıs Cuma günü başlayan güreşlere, Türkiye'nin dört bir yanından 1716 pehlivan katılıyor. Manavgat Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon, güreş severlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Farklı boylarda mücadele eden genç güreşçiler, gösterdikleri performansla dikkat çekti ve final gününe kalmaya hak kazandı. Güreşlerin en çok merak edilen boyu olan başpehlivanlık kategorisinde, nefes kesen müsabakalar sonucunda; Enes Doğan, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Erkan Taş, Yusuf Can Zeybek, Feyzullah Aktürk, Mehmet Yeşil Yeşil ve Mustafa Batu bugün yapılacak olan çeyrek final müsabakalarına kalmayı başaran isimler oldu.

Finaller bugün

Manavgat Belediyesi 12. Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri, bugün yapılacak olan çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları ile sona erecek. Er meydanında ter dökecek başpehlivanlar arasındaki mücadele, altın kemerin sahibini belirleyecek. Güreşleri, Manavgat Belediye Başkanı Op. Dr. Niyazi Nefi Kara, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağası Hasan Özden, 672. Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşleri Ağası Hakan Çetin, siyasi partilerin temsilcileri, oda başkanları, STK temsilcileri ve binlerce vatandaş tribünlerden takip etti. - ANTALYA