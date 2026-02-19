Manavgat'ta Pro Golf Tour Başladı - Son Dakika
Manavgat'ta Pro Golf Tour Başladı

Manavgat\'ta Pro Golf Tour Başladı
19.02.2026 19:19
18 ülkeden 108 golfçü, Manavgat'ta Pro Golf Tour kapsamında yarışıyor. Türkiye'yi 3 milli sporcu temsil ediyor.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 18 ülkeden 108 golfçünün katılımıyla düzenlenen 2 turnuvadan oluşan 'Pro Golf Tour' organizasyonu Golf Mad Open 2026 ile başladı. Organizasyonda Türkiye'yi, milli golfçüler Tarık Aslan, Kerem Karşı ve Can Marko Özdemir temsil ediyor.

Manavgat'taki Lykia Links Golf Course sahasında gerçekleştirilen 'Pro Golf Tour' adlı organizasyon, 19- 21 Şubat tarihleri arasında yapılacak Golf Mad Open 2026 ile başladı. Organizasyonda yer alacak ikinci turnuva olan Golf Mad Challenge 2026 ise 23-25 Şubat tarihlerinde yapılacak. Türkiye'de üçüncüsü yapılan organizasyona 18 ülkeden 108 sporcu katıldı. Sporcular, Challenge Tour'a yükselmek amacıyla puan toplamak için yarışacak. Sezon sonunda sıralamada ilk 5'e giren golfçüler üst lige çıkma hakkı kazanacak.

Golf Mad Direktörü Bekir Kara, Pro Golf Tour organizasyonun önemine değindi. Turnuvada Türkiye'yi 3 milli sporcunun temsil ettiğini anlatan Kara, "Milli oyuncularımız turnuvada büyük tecrübe edinecek. Organizasyonda başarılı olan 5 oyuncu bir üst tur olan Challange Tour'a yükseliyor. Pro Golf Tour kapsamında yıl boyunca 25 turnuva oynanıyor ve bugün ilki Türkiye'de başladı, ekim ayında Almanya'da son bulacak. Turnuvada yer alan Tarık Aslan, Kerem Karşı ve Can Marko Özdemir, profesyonellerle oynayarak tecrübe kazanacak. Pro Golf Tour ülkemiz ve bölgemiz için çok önemli bir turnuva. Binlerce golf sever turnuvayı izliyor" diye konuştu.

Turnuvada mücadele eden milli sporcu Can Marco Özdemir, "Pro Golf Tour 2026'ya katıldım. Turnuvada profesyonel sporcularla, amatör sporcu olarak yarışmak çok güzel. İlk gün benim için çok iyi geçmedi ancak çok büyük tecrübe oldu. Profesyonel sporculardan güzel şeyler öğrendim. Turnuvaya katılmamıza sağlayan Golf Mad ve Türkiye Golf Federasyonu yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.

Milli sporcu Kerem Karşı ise, "Bugün turnuvada oynadık çok zor bir turnuvaydı. Profesyonel sporcular arasında olmak bizim için çok büyük tecrübe, onların neler yaptığını izleyerek yeni tecrübeler edindik. Bundan sonraki turnuvalara katılmaya devam edeceğim. Her yeni turnuva tecrübe veriyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Manavgat'ta Pro Golf Tour Başladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Manavgat'ta Pro Golf Tour Başladı - Son Dakika
