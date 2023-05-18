Manchester City, 5 senedir Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı iç saha maçlarında mağlubiyet yüzü görmedi - Son Dakika
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Manchester City, 5 senedir Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı iç saha maçlarında mağlubiyet yüzü görmedi

18.05.2023 14:44

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son şampiyon Real Madrid'i 4-0'lık skorla darmaduman eden Manchester City, inanılmaz rekora koşuyor. Şampiyonlar Ligi'nde iç saha maçlarında 5 yıldır namağlup yoluna devam eden Manchester City, bu sezon Devler Ligi'nde kimseye yenilmedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında 1-1 berabere biten maçın rövanşında Real Madrid'i 4-0'lık skorla deviren Manchester City, İstanbul biletini aldı. City, finalde Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter'e rakip oldu.

HER TAKIM ÇEKİNİYOR

Guardiola'nın öğrencileri, evinde oynadığı son 26 Şampiyonlar Ligi maçında yenilgi yüzü görmedi. City, son mağlubiyetini Eylül 2018'de Oylmpique Lyon'dan aldı.

Bu takım belki de tarihin en iyisi olacak! Manchester City, 5 yıldır kimseye kaybetmiyor

24 GALİBİYET 2 BERABERLİK

Son olarak 19 Eylül 2018'de Lyon'a 2-1 kaybeden City, o tarihten bu yana evinde oynadığı 26 karşılaşmadan 24 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. İngiliz ekibi bu süreçte Shakhtar ile 1-1, Sporting Lisbon ile 0-0 berabere kaldı. Dortmund, PSG, Atletico Madrid, Bayern Münih, Real Madrid'i ezdi geçti.

Bu takım belki de tarihin en iyisi olacak! Manchester City, 5 yıldır kimseye kaybetmiyor

YENİLGİSİZ GELDİLER

İngiliz ekibi, finale gelene kadar bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir takıma kaybetmedi. Premier Lig'de oynadıkları son 13 maçtan da galip ayrıldılar.

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UEFA Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Manchester, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester City, 5 senedir Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı iç saha maçlarında mağlubiyet yüzü görmedi - Son Dakika


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