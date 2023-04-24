Manchester City'de Pep Guardiola'nın talebi onaylandı! Kim Min-Jae, İngiltere'ye gidiyor

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Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın Aymeric Laporte'nin ayrılmasına izin vereceği ve deneyimli savunmacının boşluğunu Kim Min-Jae ile dolduracağı iddia edildi.

45 MİLYON EUROYU ÖDEMEYE HAZIRLAR

İngiliz basınında çıkan habere göre, Manchester City, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Napoli'nin savunmacısı Kim Min-Jae'yi renklerine bağlamak için harekete geçti. Pep Guardiola'nın ilgisini çeken Güney Koreli stoper için İngiliz devi, Kim Min-Jae'nin 45 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır.

ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYORLAR

Kim Min-Jae bu sezon Napoli formasıyla 40 maça çıktı. Güney Koreli stoper, Serie A'da şampiyonluğa koşan İtalyan ekibinde 2 kez gol sevinci yaşadı.