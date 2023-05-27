Manchester City'de inanılmazı başaran Erling Haaland, Premier Lig'de sezonun futbolcusu seçildi - Son Dakika
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Manchester City'de inanılmazı başaran Erling Haaland, Premier Lig'de sezonun futbolcusu seçildi

27.05.2023 14:28

İngiltere'de şampiyonluğa ulaşan Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, Premier Lig'de sezonun futbolcusu seçildi. Norveçli santrfor, ligde 35 gol kaydederek bir sezonda en fazla gol atan futbolcu oldu.

İngiltere Premier Lig'de 2022-2023 sezonunun futbolcusu şampiyonluk ipini göğüsleyen Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland oldu.

REKOR KIRDI

İngiltere Premier Lig'de 2022-2023 sezonunun oyuncusu Manchester City formasıyla rekorlar kıran Norveçli golcü Erling Haaland seçildi. Bir sezonda 34 gol kaydeden Andy Cole ve Alan Shearer'i geride bırakan Haaland, Premier Lig tarihinde bir sezonda en fazla gol atan futbolcu olmuştu.

HAALAND'IN RAKAMLARI

22 yaşındaki futbolcu, bu sezon 35'i Premier Lig, 10'u Şampiyonlar Ligi, 3'ü FA Cup, 2'si Lig Kupası olmak üzere toplam 50 maçta forma giyerken, 52 gol, 9 asist üretti. Genç yıldız, gösterdiği performansla ulaşılması zor bir istatistiğe imza attı.

Manchester City'de inanılmazı başaran Erling Haaland, Premier Lig'de sezonun futbolcusu seçildi
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Manchester City'de inanılmazı başaran Erling Haaland, Premier Lig'de sezonun futbolcusu seçildi Manchester City'de inanılmazı başaran Erling Haaland, Premier Lig'de sezonun futbolcusu seçildi

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Son Dakika Spor Manchester City'de inanılmazı başaran Erling Haaland, Premier Lig'de sezonun futbolcusu seçildi - Son Dakika


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