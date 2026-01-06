Manchester City\'e kötü haber! İki yıldızı da Galatasaray\'a karşı yok

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan İngiliz devi Manchester City'e iki yıldızından kötü haber geldi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'nın savunmada vazgeçemediği iki isim Ruben Dias ve Josko Gvardiol'un yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.
Bu gelişme üzerine teknik direktör Pep Guardiola'nın savunma kurgusunda büyük bir değişikliğe giderek radikal kararlar alacağı belirtildi. İki oyuncunun olmaması Galatasaray karşısında büyük bir dezavantaj olarak yorumlandı.
İngiltere'de oynanacak Manchester City-Galatasaray karşılaşması 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.
