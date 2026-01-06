Manchester City'e kötü haber! İki yıldızı da Galatasaray'a karşı yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Manchester City'e kötü haber! İki yıldızı da Galatasaray'a karşı yok

Manchester City\'e kötü haber! İki yıldızı da Galatasaray\'a karşı yok
06.01.2026 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manchester City'nin savunmadaki bel kemikleri Ruben Dias ve Josko Gvardiol, sakatlıkları nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan İngiliz devi Manchester City'e iki yıldızından kötü haber geldi.

SAVUNMANIN BEL KEMİKLERİ SAKATLANDI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'nın savunmada vazgeçemediği iki isim Ruben Dias ve Josko Gvardiol'un yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

Manchester City'e kötü haber! İki yıldızı da Galatasaray'a karşı yok

SAVUNMA KURGUSUNDA DEĞİŞİKLİK OLACAK

Bu gelişme üzerine teknik direktör Pep Guardiola'nın savunma kurgusunda büyük bir değişikliğe giderek radikal kararlar alacağı belirtildi. İki oyuncunun olmaması Galatasaray karşısında büyük bir dezavantaj olarak yorumlandı.

MAÇ NE ZAMAN?

İngiltere'de oynanacak Manchester City-Galatasaray karşılaşması 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Manchester City FC, Galatasaray, Manchester, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester City'e kötü haber! İki yıldızı da Galatasaray'a karşı yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hakan1421 Hakan1421:
    Manchester Citye kötü haber mi!! doğru başlık kuşlara kötü haber olmalıydı 7 11 Yanıtla
    123456789 123456789:
    birinin kuşu senin bir yerine kaçmış belli yoksa buradan bile bize laf atmazsın 8 3
  • Hakan1421 Hakan1421:
    üstüne alındığına göre sana kuştan fazlası bir çok yerine kaçmış, yoksa buradan sazan gibi atlayıp laf atmazdın 0 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
Siverek’te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı Siverek'te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı
Kaçak avcıya dev ceza Kaçak avcıya dev ceza
Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor
Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü
Dursun Özbek’ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi

19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Canlı anlatım: Maç golle başladı
Canlı anlatım: Maç golle başladı
19:22
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
18:37
Bakan Şimşek’le ilgili çektiği video nedeniyle soruşturma başlatıldı
Bakan Şimşek'le ilgili çektiği video nedeniyle soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 21:00:06. #7.11#
SON DAKİKA: Manchester City'e kötü haber! İki yıldızı da Galatasaray'a karşı yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.