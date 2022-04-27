Manchester City-Real Madrid maçında yağmur gibi gol yağdı - Son Dakika

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Manchester City, İspanyol devi Real Madrid'i 4-3 mağlup ederek final yolunda avantaj yakaladı. Real Madrid karşısında iki kez iki farklı üstünlük yakalayan Manchester City, çok net fırsatları cömertçe harcadı. Real Madrid'i ayakta tutan Benzema oldu.

11 DAKİKADA PERİŞAN

Manchester City maça fırtına gibi başladı. 2. dakikada Kevin de Bruyne perdeyi açtı. 11. dakikada Gabriel Jesus skoru 2-0'a getirdi. Foden ve Mahrez yüzde 100'lük gol pozisyonundan yararlanamadı. Benzema, 33'te Real Madrid'i kabustan uyandırdı.

FIRTINA YENİDEN BAŞLADI

Manchester City fırtınası ikinci yarıda da devam etti. City, 53'te Foden ile skoru 3-1 yaptı. Real Madrid oyun üstünlüğünü tamamen rakibe kaptırdığı sırada, 55. dakikada Vinicius Junior'un yoktan var ettiği golle skoru 3-2'ye getirdi. 74'te Bernardo Silva nefis golle farkı yeniden 2'ye çıkardı. City bu esnada çok net fırsatlar yakalasa da Real Madrid 82'de penaltı buldu. Benzema panenka vuruşuyla skoru 4-3'e getirdi. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi. City, farklı kazanabileceği maçtan 4-3'lük skorla ayrıldı.

RÖVANŞ 4 MAYIS'TA

Bu maçın rövanşı ise 4 Mayıs Çarşamba günü. Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Manchester City'yi konuk edecek.