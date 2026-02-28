Manchester United iftar yemeği düzenledi - Son Dakika
Manchester United iftar yemeği düzenledi

Manchester United iftar yemeği düzenledi
28.02.2026 11:02  Güncelleme: 11:10
Manchester United iftar yemeği düzenledi
Manchester United Kulübü, Ramazan ayında stadyumunda bir iftar organizasyonu düzenledi. İftar saatinin gelmesiyle birlikte stadyum hoparlörlerinden ezan sesi yükseldi. Ezanın tamamlanmasının ardından davetliler oruçlarını birlikte açtı. Organizasyondan paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Kullanıcılar, kulübün bu çeşitlilik ve hoşgörü gösteren yaklaşımını takdir etti.

Premier Lig devi Manchester United Kulübü, Ramazan ayı kapsamında statta iftar organizasyonu düzenledi. Etkinlikte yaşanan bir detay ise geceye damga vurdu.

STAT HOPARLÖRÜNDEN EZAN OKUNDU

İftar saatinin gelmesiyle birlikte stat hoparlörlerinden ezan sesi yükseldi. Ezanın tamamlanmasının ardından davetliler hep birlikte oruçlarını açtı. O anlar hem katılımcılar hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.

PAYLAŞIMLAR BEĞENİ TOPLADI

Organizasyondan paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Çok sayıda kullanıcı, kulübün farklı kültür ve inançlara yönelik bu yaklaşımını takdir eden mesajlar paylaştı.

O anlardan kareler:

Manchester United iftar yemeği düzenledi
Manchester United iftar yemeği düzenledi
Manchester United iftar yemeği düzenledi

Son Dakika Spor Manchester United iftar yemeği düzenledi - Son Dakika

SON DAKİKA: Manchester United iftar yemeği düzenledi - Son Dakika
