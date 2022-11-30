Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı taraftarları şaşkına çevirdi! Rekor paraya imza atacak - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı taraftarları şaşkına çevirdi! Rekor paraya imza atacak

30.11.2022 12:05

Manchester United ile yolları ayıran Cristiano Ronaldo, yeni takımına imza atmaya çok yakın. Ünlü yıldızın, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın yapmış olduğu yıllık 200 milyon eurodan 2.5 senelik sözleşme teklifini kabul etmeyi düşündüğü açıklandı. Futbolseverler, Ronaldo'nun kariyerine Avrupa'da devam etmesini beklerken, yıldız futbolcunun Suudi Arabistan ekibiyle imzaya yakın olması herkesi şaşkına çevirdi.

Gündeme oturan açıklamalarının ardından Manchester United ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın astronomik teklifini kabul etmeye çok yakın.

YILLIK 200 MİLYON EURO KAZANACAK

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre, Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yıllık 200 milyon eurodan 2.5 senelik sözleşme teklifini kabul edebilir. Haberde Al Nassr'ın geçen transfer döneminde de istediği Ronaldo'yu bu kez renklerine katmasının çok olası olduğu belirtildi.

AL NASSR'IN TEKLİFİNE YAKLAŞAN YOK

200 milyon euronun içinde yıllık ücretinin dışında Ronaldo'nun reklam anlaşmalarından kazanacağı gelirin de yer alacağı belirtildi. Ayrıca haberde, Ronaldo'nun Al Nassr'dan aldığı teklife yakın hiçbir kulüpten teklif almadığı belirtildi.

YORUMLAR (1)
  • Arzum Baskara: Basiriyi seven futbol takimi yok. Olsa real olurdu. Baskanda komplexli. Kendinden fazla unleneni kovdu. Eee zengin kliplerin hepsi ayni. Yalakalara kaldi dunua futbolu. Basarililar ya araplara yada cin’e yada oraya buraya gonderilip kaybolup gidiyor Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Suudi Arabistan ekibinden Cristiano Ronaldo'ya çılgın teklif! 300 milyon euro kazanabilir Suudi Arabistan ekibinden Cristiano Ronaldo'ya çılgın teklif! 300 milyon euro kazanabilir

Manchester United, Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı taraftarları şaşkına çevirdi! Rekor paraya imza atacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı taraftarları şaşkına çevirdi! Rekor paraya imza atacak - Son Dakika
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