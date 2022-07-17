Manchester United'ın yeni transferi Martinez'e Köksal Baba benzetmesi! Paylaşıma beğeni yağdı - Son Dakika
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Manchester United'ın yeni transferi Martinez'e Köksal Baba benzetmesi! Paylaşıma beğeni yağdı

17.07.2022 14:26

Manchester United'ın Ajax'tan Lisandro Martinez'i kadrosuna katmak adına önemli adım attı. İngiliz taraftarlar da Martinez'i Türk sosyal medya fenomeni Köksal Baba'nın görüntüleriyle paylaşarak, "Martinez sağlık kontrollerine geliyor" notunu düştüler. Bu video kısa sürede 3 milyonun üzerinde izlenme alarak büyük beğeni topladı.

Trabzon'da sinirli halleriyle çektiği videolarla kısa süre içerisinde Türkiye'nin sevgilisi haline gelen Köksal Baba, İngiliz futbol gündemine de girmeyi başardı. Gelecek sezon Erik ten Hag yönetimiyle Premier Lig'de zirve mücadelesinin içerisinde yer almak isteyen Manchester United, transfer çalışmalarına devam ediyor. Savunma bölgesine takviye yapmak isteyen Kırmızı Şeytanlar, Ajax forması giyen Lisandro Martinez'in transferinde büyük aşamaya kaydetti.

TARAFTARLAR HEYECANLANDI

Yıldız futbolcunun transfer görüşmelerinin başarıyla devam etmesi üzerine Manchester United tarafları da heyecanlandı. İngiltere'de futbol konusunda yaptığı esprili paylaşımlarla bilinen bir spor sayfası tarafından paylaşılan gönderi ise kısa sürede gündem oldu.

KÖKSAL BABA'YI PAYLAŞTILAR

Futbol sayfası, Türkiye'de geniş bir kesim tarafından tanınan sosyal medya fenomeni Köksal Baba'nın siyah lüks araçtan indiği anları, "Lisandro Martinez, sağlık kontrollerini tamamlamak adına Manchester'a geldi" diye paylaştı. 3 milyon izlenen videoya İngiliz taraftarlardan da çok sayıda yorum gelirken, video Köksal Baba tarafından da paylaşıldı.

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Manchester United, Futbol, Baba, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Manchester United'ın yeni transferi Martinez'e Köksal Baba benzetmesi! Paylaşıma beğeni yağdı - Son Dakika
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