Ayların birikimi maç öncesinde patladı! Cristiano Ronaldo'nun gözleri doldu - Son Dakika
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Ayların birikimi maç öncesinde patladı! Cristiano Ronaldo'nun gözleri doldu

24.11.2022 19:12
Ayların birikimi maç öncesinde patladı! Cristiano Ronaldo'nun gözleri doldu

Manchester United'la sözleşmesini feshettikten sonra ilk kez Portekiz-Gana maçında görülen Ronaldo, milli marş sırasında duygusal anlar yaşadı. Hayatının en zor dönemini geçiren Ronaldo'nun o hali hayranlarını üzdü.

Cristiano Ronaldo, Portekiz- Gana maçı öncesi duygusal anlar yaşadı. Portekiz'le Dünya Kupası'nda olan 37 yaşındaki star, Manchester United'la mukavelesini feshettikten sonra ilk kez görüldü.

ZOR ANLAR

Cristiano Ronaldo, milli marş okunurken gözyaşı dökmeye başladı. Hayli duygulu gözüken Portekizli yıldızın o görüntüsü hayranlarını üzdü.

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Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nı kulüpsüz olarak geçiriyor. Portekizli yıldızın aylardır yaşadığı sıkıntılara bu durum da eklenince duygusal patlama kaçınılmaz oldu.

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Cristiano Ronaldo, Portekiz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ayların birikimi maç öncesinde patladı! Cristiano Ronaldo'nun gözleri doldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayların birikimi maç öncesinde patladı! Cristiano Ronaldo'nun gözleri doldu - Son Dakika
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