Manchester United, Ronaldo'nun başarısını konuşuyor

Manchester United, Şampiyonlar Ligi F Grubu'ndaki dördüncü maçında İtalya'da Atalanta ile karşılaştı. Atalanta galibiyete çok yakın taraftı ancak Ronaldo'ya takıldı.
Maçta 12. dakikada Ilicic perdeyi açtı. Atalanta tehlikeli ataklarla rakibi boğarken, savunma da Ronaldo ile uğraştı. Ancak 36 yaşındaki star 45'te skora eşitliği getirdi.
Atalanta ikinci devreye çok iyi başladı. 56'da Duvan Zapata skoru 2-1 yaptı. Maç Atalanta'nın üstünlüğü ile sona erecekken yine Ronaldo sahneye çıktı ve United'a puanı getirdi.
Cristiano Ronaldo, eğer bir takım olsaydı Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan 21. takım olacaktı. Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok gol atan futbolcusu. Ronaldo'nun 139, Messi'nin 123 golü var. Bu sezon Devler Ligi'nde oynadığı her maçta gol attı, puan getirdi.
Atalanta'nın hocası Gasperini, "36 yaşında değil gibi. Sihrini bize yapmasa iyi olacaktı. Aramızda bir şey konuştuk, ama söyleyemem. Ona gitmesi gerektiği yeri söyledim" dedi.
Ronaldo'nun hocası Ole Gunnar Solskjaer, " Michael Jordan, Chicago Bulls için ne anlam ifade ediyorsa Cristiano Ronaldo da Manchester United için o anlamı ifade ediyor. O sadece inanılmaz. Bu kadar" dedi.
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