Manisa Basket, Kazys Maksvytis'le Anlaştı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket, 47 yaşındaki Litvanyalı başantrenör Kazys Maksvytis'le sözleşme imzaladı.

Manisa Basket'ten yapılan açıklamada, Kazys Maksvytis ile 2025-2026 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz sezona Zalgiris'te başlayan Maksvytis, öncesinde 2022-2023 sezonunda Litvanya Ligi şampiyonluğu ve Avrupa Ligi'nde play-off oynama başarısı gösterdi. 2021-2024 arasında Litvanya Milli Takımı'nın başantrenörlüğü yapan Maksvytis, 2023 Dünya Kupası'nı 6. olarak tamamladı. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Kazys Maksyvtis'e hayırlı olmasını diliyor, antrenörümüzün zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."