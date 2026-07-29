Manisa Basket Tehdidi: Fatih Köse Tepkili

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Glint Manisa Basket'in Kocaeli'ne taşınacağı yönündeki iddialara tepki göstererek, "Manisa spor'a sahip çıkılamadı, şimdi aynı durumu Manisa Basket mi yaşayacak? Şehrin değerleri birer birer kaybediliyor." dedi.

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Glint Manisa Basket'in Kocaeli'ne taşınacağı yönündeki iddialarla ilgili yazılı açıklama yaparak, Manisa'nın önemli bir spor değerini daha kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu savundu.

Köse, Manisaspor'un yaşadığı sürecin ardından şimdi de Glint Manisa Basket'in şehirden ayrılmasının gündeme gelmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Manisaspor göz göre göre kaybedildi. Şimdi aynı tabloyu Manisa Basket için mi izleyeceğiz? Bu şehirin spor değerlerine neden sahip çıkılmıyor?" ifadelerini kullandı.

Kulübün geçmişte kamu desteğiyle Manisa'ya kazandırıldığını hatırlatan Köse, "Bedelsiz şekilde şehrin kullanımına sunulan bir kulüp bugün hangi şartlarda el değiştiriyor? Eğer Kocaeli'ne taşınacağı iddiaları doğruysa, bunun kamuoyuna tüm yönleriyle açıklanması gerekiyor. Manisa'nın markası başka bir şehre taşınırken kimler sessiz kalıyor?" dedi.

Manisa'nın spor yatırımlarıyla önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Köse, "Yıllardır oluşturulan taraftar kültürü, altyapı yatırımları ve verilen emekler birkaç imzayla başka bir şehre taşınmamalıdır. Manisa'nın değerlerine sahip çıkmak herkesin ortak sorumluluğudur." değerlendirmesinde bulundu.

Yetkililere çağrıda bulunan Köse, Glint Manisa Basket'in Manisa'da kalması için tüm kurumların harekete geçmesi gerektiğini belirterek, "Bugün sessiz kalınırsa yarın kaybedilen sadece bir basketbol takımı değil, Manisa'nın spor vizyonu olacaktır." ifadelerini kullandı.