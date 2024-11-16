Manisa Basket, Türk Telekom'u Deplasmanda Yendi - Son Dakika
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Spor

Manisa Basket, Türk Telekom'u Deplasmanda Yendi

Manisa Basket, 37 sayı atan Besson'un liderliğinde Türk Telekom'u 85-80 mağlup etti.

16.11.2024 23:16
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Salon: Ankara

Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Duhan Köyiçi

Türk Telekom: Brown 11, Melih Tunca 2, Angola 16, Mahir Ağva, Bess, Makoundou 22, Smith 9, İsmet Akpınar 12, Alexander 6, Hanlan 2, Berkan Durmaz

Manisa Basket: Pickett 9, Chiozza 9, Echodas 22, Besson 37, Yunus Emre Sonsırma 2, White 6, Leon Apaydın, Buğra Çal, Cengizhan İvedi

1. Periyot: 18-20

Devre: 40-31

3. Periyot: 58-48

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Manisa Basket, deplasmanda Türk Telekom'u 85-80 yendi.

Maçın başında Anthony Brown ile üç sayı çizgisinin gerisinden basketler bulan Türk Telekom, ilk bölümü 10-4 üstün geçti. Türk Telekom'a 10-0'lık seriyle karşılık veren ve skor üstünlüğünü ele alan konuk ekip, ilk periyodu 20-18 önde tamamladı.

İkinci periyotta Kenneth Smith ile üç sayılık basketlere devam eden başkent temsilcisi, Yoan Makoundou'nun etkili hücum performansıyla 15. dakikada çift haneli farka ulaştı: 35-24. Rakibini bu periyotta 11 sayıda tutan Türk Telekom, soyunma odasına 40-31 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı 2 sayıya (50-48) kadar indiren Manisa Basket karşısında 8-0'lık seri yakalayan başkent ekibi, final periyoduna 58-48'lik skor avantajıyla girdi.

Son periyotta Besson'un devreye girmesiyle konuk ekip, 34. dakikada öne geçti: 66-67. Fransız basketbolcu Besson'u durduramayan Türk Telekom, son 2 dakikaya 7 sayı geride girdi: 72-79.

Dördüncü periyotta 37 sayı bulan ve karşılaşmayı 85-80 kazanan Manisa Basket, bu sezon ilk galibiyetini elde etti. 37 sayıyla maçın en skorer ismi olan Besson, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Manisa Basket, Türk Telekom'u Deplasmanda Yendi - Son Dakika

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