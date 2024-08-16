Manisa Basketbol, Leon Harun Apaydın'ı transfer etti

Spor

MANİSA,

BASKETBOL Süper Ligi'nde kulüpteki devir süreci tamamlandıktan sonra üst üste hamlelerle kadrosunu şekillendiren Manisa Basketbol, Büyükçekmece'den 25 yaşında, 1.94 boyundaki oyun kurucu Leon Harun Apaydın'ı transfer etti. Eski basketbolcu Serdar Apaydın'ın oğlu olan, daha önce Yeşilgiresun Belediyespor, Beşiktaş, Karşıyaka Belediyespor ve Gaziantep Basket'te de forma giyen Leon Harun, geçen sezon İstanbul temsilcisinde ligde 29 maçta görev alıp 3.4 sayı, 1.7 ribaund, 0.6 asist ortalaması tutturdu.