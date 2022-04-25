Manisa BBSK'lı cimnastikçilerden 12 madalya - Son Dakika
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Manisa BBSK'lı cimnastikçilerden 12 madalya

25.04.2022 16:05
Manisa BBSK'lı cimnastikçilerden 12 madalya

Manisa Büyükşehir Belediyespor Cimnastik takımı, 22-24 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonasında 7 altın ve 5 gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Cimnastik takımı, 22-24 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonasında 7 altın ve 5 gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun faaliyet programında yer alan Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası 22-24 Nisan 2022 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Cimnastik takımından Selin Özermiş 12-14 yaş tek bayan kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken, Yudum Atan Türkiye ikinciliği elde etti. Selin Özermiş, Yudum Atan ve Sahra Saylan üçlüsü de trio kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Aynı yarışmada 15-17 yaş gençler kategorisinde Manisa Büyükşehir Belediyesporlu Göktürk Balcı, tek erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken, Okay Arsan Türkiye ikincisi oldu.

15-17 yaş tek bayanlar kategorisinde ise Şimal Seyman, Türkiye Şampiyonu oldu. Aynı müsabakada 15-17 yaş trio kategorisinde ise Manisa Büyükşehir Belediyespor Cimnastik takımı sporcuları Sudenur Şahin, Ömür Günay ve Taha Afşar Türkiye şampiyonu olarak madalyalara ambargo koydu.

Müsabakalar sonucunda Manisa Büyükşehir Belediyespor Cimnastik takımı sporcuları, 4 Türkiye şampiyonluğu ve 5 Türkiye ikinciliği elde etti. Toplamda 7 altın ve 5 gümüş madalya kazanan sporcular, Aerobik Cimnastik branşında önemli bir başarının daha mimarı oldular. Türkiye Şampiyonu olan Manisa Büyükşehir Belediyesporlu cimnastikçiler 1-6 Mayıs tarihleri arasında Romanya'nın Bükreş kentinde yapılacak olan uluslararası turnuvaya gitme hakkı kazandılar.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Ali Caner Vatansever, cimnastik takımı sporcularının Türkiye Şampiyonası'nda aldığı başarılı sonuçlardan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. Vatansever, uluslararası arenada yarışacak sporculara başarılar diledi. - MANİSA

Manisa BBSK'lı cimnastikçilerden 12 madalya
Manisa BBSK'lı cimnastikçilerden 12 madalya
Manisa BBSK'lı cimnastikçilerden 12 madalya
Manisa BBSK'lı cimnastikçilerden 12 madalya
Manisa BBSK'lı cimnastikçilerden 12 madalya

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Büyükşehir Belediyespor, Cimnastik, Türkiye, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manisa BBSK'lı cimnastikçilerden 12 madalya - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa BBSK'lı cimnastikçilerden 12 madalya - Son Dakika
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