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Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Europe Cup'ta Zaragoza Basket'i ağırlayacak - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Europe Cup'ta Zaragoza Basket'i ağırlayacak

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, yeni koçu Hakan Demir ile Süper Lig'in ardından FIBA Europe Cup'ta İspanya temsilcisi Zaragoza Basket'i ağırlayacak. Başkan Bora Çaylan, taraftarların desteğini önemseyerek maça davet etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Europe Cup\'ta Zaragoza Basket\'i ağırlayacak
08.01.2024 - 12:26,
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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol takımı, yeni koçu Hakan Demir ile sıkı bir başlangıç yaptığı Süper Lig'in ardından FIBA Europe Cup'ta İspanya temsilcisi Zaragoza Basket'i 10 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'da Muradiye Spor Salonu'nda ağırlayacak. Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, "Bir Avrupa Kupası zaferine daha imza atmak için taraftarlarımızın desteği bizler için çok önemli. Bu maçta da bizleri yalnız bırakmamalarını, salonumuzu tıklım tıklım doldurmalarını istiyoruz. Tüm Manisalıları, basketbolseverleri maçımıza davet ediyoruz" dedi.

Potanın Tarzanları, yeni Başantrenörü Hakan Demir ile ilk Avrupa Kupası mücadelesine çıkacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde (BSL) Başantrenör Demir ile Pınar Karşıyaka'yı müthiş bir mücadelenin ardından 91-87 mağlup etti. Kan değişimi sonrasında kısa sürede tempo yakalayan yeşil-beyazlı takım 10 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'da İspanya'dan Zaragoza Basket'i Manisa'da ağırlayacak. Karşılaşma Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak.

"Taraftarlarımızın desteği bizler için çok önemli"

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, "Hakan Hocamızla çok iyi bir başlangıç yaptık. Takımımıza kısa bir sürede çok iyi bir etki yapan Hakan Demir ile daha iyi noktalara geleceğimize inanıyorum. Çok kaliteli bir oyuncu grubuna sahibiz. Teknik ekibimizin de katkısıyla FIBA Europe Cup M Grubundaki ilk galibiyetimizi alacağımızı düşünüyorum. Bir Avrupa Kupası zaferine daha imza atmak için taraftarlarımızın desteği bizler için çok önemli. Bu maçta da bizleri yalnız bırakmamalarını, salonumuzu tıklım tıklım doldurmalarını istiyoruz. Tüm Manisalıları, basketbolseverleri maçımıza davet ediyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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