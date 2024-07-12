Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Kadrosunu Genişletiyor - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Kadrosunu Genişletiyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Kadrosunu Genişletiyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonu öncesinde yaptığı transferlerle kadrosunu genişletmeye devam ediyor. İlayda Alkan, Neslihan Çengeltepe, Cansu Ayyıldız ve Hilal Köse, BBSK ailesine dahil oldu.

12.07.2024 15:38  Güncelleme: 15:40
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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 Voleybol sezonu öncesinde yaptığı transferlerle kadrosunu genişletmeye devam ediyor. İlayda Alkan, Neslihan Çengeltepe, Cansu Ayyıldız ve Hilal Köse, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreniyle BBSK ailesine dahil oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü (BBSK) Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon için transfer çalışmalarına hızla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan 3 transferin ardından Manisa BBSK Kadın Voleybol Takımı, düzenlenen törenle 4 yeni oyuncuyu daha Yeşil-Beyazlı renklerine bağladı. Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Ayvalık Belediyespor'dan Neslihan Çengeltepe, Kapaklı Spor Kulübü'nden İlayda Alkan ve Cansu Ayyıldız ile Betaspor Kulübü'nden Hilal Köse Manisa BBSK ile sözleşme imzaladı. Törende imza atan oyuncular hedeflerinin 1. Lig olduğunu söyledi.

İşitme Engelliler Milli Takımı'nda oynayan, dünya ve olimpiyat şampiyonluğu yaşadığını dile getiren İlayda Alkan, "Orta oyuncu olarak kariyerime devam ediyorum. Öncesinde Kapaklı Spor Kulübü'nde oynuyordum, bunun yanında İşitme Engelliler Milli Takımı'nda da forma giyiyorum. Milli takımımızla birlikte dünya şampiyonluğu ve olimpiyat şampiyonluğu yaşadım. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne transfer olduğum için çok mutluyum. Hedefimiz 1. Lig, hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz" diye konuştu.

Neslihan Çengeltepe ise, yeni kulübünde önemli başarılara imza atacaklarına inandığını belirterek şunları söyledi; "Libero mevkiinde oynuyorum. Ayvalık Belediyespor'dan transfer oldum. Bu sene, inşallah Manisa için güzel işler yapmak istiyoruz. Güzel bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Sezon başladıktan sonra da üzerimize yüklenen sorumluluğunun hakkını vermek istiyoruz. Hedefimiz 1. Lig. Bunu sahada sergileyeceğimiz performansla göstereceğiz. Önümüzdeki sezonu başarılı bir şekilde geçirip, 1. Lig hedefini başarılı bir şekilde tamamlamak istiyoruz."

Manisa BBSK kadrosuna katıldığı için mutluluk duyduğunu ifade eden Cansu Ayyıldız, "Smaçörüm. Geçen sezon Kapaklı Spor Kulübü'nde forma giyiyordum. Böyle bir kadroya dahil olduğum için mutluyum. İnşallah, Manisa BBSK'da sıkı bir şekilde çalışarak, 1. Lig hedefimizi başarıyla gerçekleştireceğiz" dedi.

Hilal Köse de Manisa'ya geri dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, "Geçen sezon Betaspor Kulübü'nde yer aldım. Çok heyecanlıyım. Manisa BBSK ailesinde yer almaktan da mutluluk duyuyorum. Spor hayatıma da Manisa'nın Salihli ilçesinde başladım. Bir süre oradaki takımlarda forma giydim. Sonrasında, tekrardan yetiştiğim yere dönmek beni çok mutlu etti" dedi.

"Altyapı oyuncularını A Takıma entegre edeceğiz"

Manisa BBSK'nın Voleybol Şubesinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kümüştekin, hedeflerinin 1. Lig olduğunun altını çizdi. Kümüştekin, "Transferlerimiz devam ediyor. Şu ana kadar 7 oyuncu ile sözleşme imzaladık. 3 oyuncu ile de anlaşmamızı tamamladık. Şu aşamada hemen hemen transferlerimizi tamamlamış durumdayız. Amacımız bu sene transferi erken bitirip, Ağustos ayının başında başlayan antrenman süreciyle beraber, Eylül ayının sonunda başlayacak olan 2. Lig müsabakalarına iyi bir takım kurmak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek ve Manisa BBSK Başkanımız Emre Hasgör'ün de bize güvenleri var. Onlara teşekkür ediyoruz. Biz de destekleri dolayısıyla hem onları hem de Manisalıları mahcup etmemek için güzel bir takım kuruyoruz. Tarık Almış Spor Tesisleri'nde oynanacak olan müsabakalarda hem voleybol severler hem sporseverler, inşallah zevkli müsabakalar izlerler. Transferleri yaparken şunu düşündük, altyapıdaki oyuncularımızın yetişmesine referans olabilecek oyuncuları kadromuza kattık. Manisa geçmişine sahip olan oyuncuları kadromuza dahil etmeye çalıştık. Yeni gelen oyuncularımızda da Manisa'ya aidiyet duygusunun olmasını istedik. Bunu da başardık. Liglerin başlamasıyla beraber altyapıdaki oyuncularla A Takımımızdaki oyuncuları entegre ederek, önümüzdeki dönemlerde Manisa'mızın spor camiasına da önemli katkılarda bulunacağımızı düşünüyorum. Amacımız 1. Lig, 1. Lig'e çıkıp, orada kalıcı olmak istiyoruz" dedi.

Kümüştekin şöyle devam etti; "Manisa'yı voleybol şehri yapmak istiyoruz. Bunun için de güzel bir adım attık. Devamı da gelecek. Çok güzel bir sezon bizi bekliyor. Gerçekten imzalar atıldığında diğer illerden de bize telefonlar geliyor. Takımımızın çok iyi olduğunu ve oyuncuların bizim takımımızda oynamak istediğini belirtiyorlar. Tabii, bu bütçe ve kadro meselesi. Biz Caner Hocamıza ve ekibine çok güveniyoruz. Yeni aldığımız oyuncuların hepsine çok güveniyoruz. Çok güzel bir sezon olacak. Hayırlı olsun diyorum. İnşallah sakatlık veya herhangi bir olumsuzluk olmaz. Sonu mutlaka 1. Lig olacak." - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Kadrosunu Genişletiyor - Son Dakika

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