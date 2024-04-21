Manisa Büyükşehir Belediyespor, Onvo Büyükçekmece Basketbol\'u mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 94-93 mağlup etti.
Salon: Muradiye
Hakemler: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Berk Kurtulmuş
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 22, Cruz 28, Mustafa Baki Görür 2, Luther 14, Ege Arar 2, Ayberk Olmaz 14, Utku Yücedağ, Dorukhan Engindeniz, Terry 9, Barış Çağan Özkan 3
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 20, Perez 13, Leon Apaydın 5, Thomas 7, Bruinsma 14, Franke 18, Emircan Koşut 8, Yesukan Onar 2, Ata Kahraman 6
1. Periyot: 24-27 (Onvo Büyükçekmece Basketbol lehine)
Devre: 49-54 (Onvo Büyükçekmece Basketbol lehine)
3. Periyot: 75-68 (Manisa BBSK lehine) - MANİSA
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Niğde'nin Kemerhisar beldesinde düzenlenen 'Tyana Su Yolu Bisiklet Turu' etkinliğinde Vali Cahit Çelik, Tyana Antik Kenti'nin önemine vurgu yaparak, ilin turizm potansiyelini geliştirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Vali Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü ile birlikte vatandaşlarla birlikte bisiklet sürdü.
Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinlik kapsamında çocuklar, M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi'ni gezdi, uçuş heyecanını yaşadı ve kağıt uçak yarışmasına katıldı. Ayrıca Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in gösterisi de gerçekleşti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 3-0 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Trabzonspor'un gollerini Jelena Cubrilo, Teona Bakradze ve Müzeyyen Dilek Özbiler attı.
Düzce Tenis Kulübü'nde düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Tenis Türkiye Finali sona erdi. 28 ilden 80 sporcu mücadele etti. Düzce Kasım Aktaş Ortaokulu ikiz kardeşler Eren ve Tuna Çavuş çift erkekler kategorisinde şampiyon oldu. İstanbul'dan katılan Serra Hasanbaşoğlu ve Doğa İlhan ise çift kızlar kategorisinde birincilik elde etti. Dereceye giren sporculara ödüller verildi.
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Bodrum FK, sahasında Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, zorlu bir maç olduğunu ve gol yedikten sonra oyuncularının gösterdiği reaksiyonun önemli olduğunu belirtti. Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise eksik oyuncularla geldiklerini ve daha fazla üretken olmaları gerektiğini söyledi.
Türk bisikletçi Gürkan Genç, 2012'de başladığı dünya turuna geri döndü. 69 ülke ve 3 kıtayı bisikletiyle pedallayarak geçen Genç, ABD vizesi almak için Türkiye'ye döndü ve vizesini aldıktan sonra turuna devam etmek için ABD'ye gitti. Genç, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedeflediğini söyledi ve bisiklet turunu tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönerek bisikletli yaşam sürecine destek vermek istediğini belirtti.
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