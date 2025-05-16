Manisa CBÜ'ye "Spor Dostu Kampüs" ödülü

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, yükseköğretimde sporun yaygınlaştırılması ve öğrenci yaşam kalitesinin artırılması amacıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen değerlendirme sonucunda 'Spor Dostu Kampüs' ödülüne layık görüldü.

Öğrencilerine ve personeline sunduğu spor imkanları ve teşvik edici uygulamaları sayesinde layık görülen prestijli ödül, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin sağlıklı yaşamı destekleme ve spor kültürünü yaygınlaştırma konusundaki başarılı çalışmalarının bir göstergesi oldu.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde düzenlenen törende yaptığı selamlama konuşmasında sporla iç içe olmanın önemine değinen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerin sportif faaliyetlere vermesi gereken önemin altını çizdi. Spor Dostu Kampüs Projesi'nin usul ve esaslarından bahseden Özvar, kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek projeye katılım ve katkı sağlayan kişi ve kurumlara teşekkürlerini iletti.

Ödül töreninde konuşma yapan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, gençlerin özellikle geleneksel sporlara olan ilgilerinin arttırılmasına yönelik yapılan çalışmalardan bahsetti. Yeni neslin sporun tüm branşlarında aktif olmaya gayret etmesi ve üniversite seçiminde "Spor Dostu Kampüs" kriterinin dikkate alınması temennisinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak Türkiye'nin spor alanında elde ettiği başarıya dikkat çekerek üniversiteler ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen ÜNİDES ve Genç Ofis projelerinden bahsetti. Üniversitelerde yürütülecek sportif faaliyetlere verilecek desteğin sözünü veren Dr. Osman Aşkın Bak, "Üniversitelerin spor alanında daha çok rekabet ederek heyecanın arttırılmasını istiyoruz. Üniversitelerimizim bilim, sanat ve sporda daha da aktif olmasını bekliyoruz. Gelecek Türkiye'nin, bilimin, sanatın ve sporun yüzyılı olacak." dedi.

Selamlama konuşmalarının ardından, kriterleri sağlayarak "Spor Dostu Kampüs" unvanı alan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, ödülü İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın elinden aldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kibar, yaptığı açıklamada, "Üniversitemizin 'Spor Dostu Kampüs' ödülüne layık görülmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ödül, üniversitemizin sadece akademik alanda değil, sosyal ve sportif alanlarda da öğrenci odaklı bir yaklaşım benimsediğinin önemli bir göstergesidir." ifadelerini kaydederken öğrencilerin ve personelin fiziksel ve mental sağlığını desteklemenin öncelikli hedeflerinden biri olduğu vurgusuyla sporun bir yaşam biçimi haline gelmesine katkıda bulunduklarını belirtti.

Rektör Kibar, "Bu ödül, bu yöndeki çabalarımızın takdir edildiğini göstermesi açısından bizim için çok değerli." dedi. - MANİSA