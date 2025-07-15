Manisa\'da 15 Temmuz Sancak Koşusu Coşkuyla Gerçekleşti

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen '15 Temmuz Sancak Koşusu', Manisa'da da büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde organize edilen koşuda, 25 milli sporcu 2 bin 500 metrelik parkuru 'Demokrasi Bilinci, Elden Ele Taşınan Bir Bayrak Yarışıdır' sloganıyla tamamladı. Koşu, İzmir Caddesi'nden başlayarak Doğu Caddesi, Kuyumcular Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı güzergahında yaklaşık 2 buçuk kilometrelik mesafede gerçekleşti. Ay yıldızlı sancağı elden ele taşıyan sporculara, güzergah boyunca vatandaşlar alkışlarla destek verdi.

Her 100 metrede bir sancağı devralan sporcuların bayrak nöbeti, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, program sonunda koşuya katılan sporcuları tebrik ederek katılım belgelerini takdim etti ve günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - MANİSA