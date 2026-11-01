Manisa'da Ali Atmaca anısına judo turnuvasına 16 ilden yaklaşık 300 sporcu katıldı. - Son Dakika
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Manisa'da Ali Atmaca anısına judo turnuvasına 16 ilden yaklaşık 300 sporcu katıldı.

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Manisa\'da Ali Atmaca anısına judo turnuvasına 16 ilden yaklaşık 300 sporcu katıldı.
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Manisa'da 3 yıl önce hayatını kaybeden milli judocu ve antrenör Ali Atmaca anısına düzenlenen İller Arası Judo Turnuvası'nda 16 ilden yaklaşık 300 sporcu tatamiye çıktı. Açılış töreninde Ali Atmaca'nın ailesine plaket verildi, dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Manisa'da, 3 yıl önce hayatını kaybeden milli judocu ve antrenör Ali Atmaca anısına düzenlenen İller Arası Judo Turnuvası'nda, 16 ilden yaklaşık 300 sporcu tatamiye çıktı. Genç judocuların kıyasıya mücadelesine sahne olan turnuvada, Ali Atmaca'nın Türk judosuna bıraktığı miras bir kez daha hatırlandı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Judo Federasyonu iş birliğinde, Manisa ve Türk judosuna önemli katkılarda bulunan milli judocu ve antrenör merhum Ali Atmaca anısına İller Arası Judo Turnuvası düzenlendi. Manisa Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın açılış törenine Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, antrenörler, sporcular ve sporseverler katıldı. Türkiye'nin 16 farklı ilinden yaklaşık 300 sporcunun katıldığı turnuvada genç judocular, dereceye girebilmek için tatamide kıyasıya mücadele etti. Büyük heyecana sahne olan müsabakalarda sporcular, teknik becerilerini sergilerken centilmence mücadeleleriyle de takdir topladı.

Öztürk: "Ali Atmaca hocamız Türk judosuna önemli bir miras bıraktı"

Turnuvanın açılışında konuşan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Ali Atmaca'nın Manisa sporuna ve Türk judosuna önemli hizmetlerde bulunduğunu belirterek, yetiştirdiği sporcular ve gençlere kazandırdığı değerlerle her zaman hatırlanacağını söyledi. Ali Atmaca'nın yalnızca başarılı sporcular değil, aynı zamanda disiplinli, mücadeleci ve saygılı bireyler yetiştirdiğini vurgulayan Öztürk, "Bugün burada yalnızca bir judo turnuvası düzenlemek için değil, ömrünü spora ve gençlerimizin yetişmesine adamış kıymetli hocamız Ali Atmaca'yı rahmet, minnet ve şükranla anmak için bir araya geldik. Bir antrenörün gerçek başarısı, kazandırdığı madalyalarla değil, yetiştirdiği sporcuların hayatlarında bıraktığı izlerle ölçülür. Ali Atmaca Hocamız da sporcularına yalnızca judoyu değil; mücadeleyi, disiplini, saygıyı ve centilmenliği öğreterek Türk judosuna önemli bir miras bırakmıştır. Bizler, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak spora emek veren değerlerimizi unutmamayı, onların hatıralarını yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı büyük bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu anlamlı turnuvanın, Ali Atmaca Hocamızın adını ve sporumuza kazandırdığı değerleri yaşatacağına inanıyorum. Kendisini bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, turnuvaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ise Ali Atmaca'nın Manisa judosunun gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, yetiştirdiği sporcular ve geride bıraktığı değerlerle judo camiasında iz bıraktığını ifade etti. Huysuz, "Ali Atmaca hocamızın Manisa judosunun bugünlere gelmesinde ve Türk judosunun gelişmesinde çok büyük emeği var. Bugün burada onunla aynı minderleri paylaşmış, birlikte görev yapmış ve yetiştirdiği çok sayıda değerli insanı görmek, geride bıraktığı izlerin ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Bizler judo ailesi olarak sporumuza emek veren bütün değerlerimize sahip çıkmalıyız. Ali Hocamızın adını ve hatırasını yaşatmaya, Türk judosuna kazandırdığı değerleri gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Ali Atmaca'nın ailesine anlamlı plaket

Turnuvanın açılış töreninde, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk tarafından merhum Ali Atmaca'nın eşi Ayşe Atmaca, kızı Şehnaz Atmaca ve oğlu Hali Atmaca'ya, Türk judosuna sunduğu katkıların anısına plaket takdim edildi. Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde ise dereceye giren sporculara madalyaları, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Doğan ve diğer protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Kaynak: İHA
Ali AtmacaManisaGüncelSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da Ali Atmaca anısına judo turnuvasına 16 ilden yaklaşık 300 sporcu katıldı. - Son Dakika
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