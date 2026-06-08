Manisa'da Basketbol Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Manisa'da Basketbol Şampiyonası Başladı

Manisa\'da Basketbol Şampiyonası Başladı
08.06.2026 18:28
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Okul Sporları Küçük Kızlar ve Erkekler Basketbol Türkiye Birinciliği Manisa'da başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Küçük Kızlar ve Küçük Erkekler Basketbol Türkiye Birinciliği Müsabakaları, Manisa'nın ev sahipliğinde başladı. Türkiye'nin 10 farklı ilinden gelen takımlar, şampiyonluk kupasını kazanabilmek için parkede kıyasıya mücadele ediyor.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun karşılaşmaları Atatürk Spor Salonu ve Muradiye Spor Salonu'nda oynanıyor. Şampiyonanın açılış seremonisi ise Muradiye Spor Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Açılış programına Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk, Yunusemre Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tokay, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık, sporcular, antrenörler ve veliler katıldı.

Sporcuların ellerinde Türk bayraklarıyla salona giriş yapmasıyla başlayan törende halk oyunları ve cimnastik gösterileri büyük beğeni topladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 8 kız ve 8 erkek takımın mücadele ettiği organizasyonda tribünleri dolduran sporseverler de takımlarına yoğun destek verdi.

Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk, açılışta yaptığı konuşmada farklı illerden Manisa'ya gelen sporcuları ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek tüm takımlara başarılar diledi. Cantürk, organizasyonun dostluk, kardeşlik ve fair-play ruhu içerisinde geçmesini temenni etti.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ise Manisa'nın önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmayı sürdürdüğünü ifade ederek, "Okul sporları, gençlerimizin sportif becerilerinin yanı sıra sosyal gelişimlerine de önemli katkılar sunuyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcularımızın ilimizde güzel hatıralar biriktireceğine inanıyorum. Tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyor, organizasyonun centilmence ve sakatlıksız şekilde tamamlanmasını temenni ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa'da Basketbol Şampiyonası Başladı - Son Dakika

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