Manisa\'da dereceye giren Salihlili satranççılar kupalarını Kaymakam\'a takdim etti

Manisa'da düzenlenen okul sporları satranç turnuvalarında kupa ve madalya kazanan şampiyon satranççılar başarılarını Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan ile paylaşarak kazandıkları kupaları takdim etti.

Manisa genelinde gerçekleştirilen okul sporları satranç turnuvalarında kupa kazanan ve dereceye giren okulların takım kaptanları, başarılarını paylaşmak üzere Kaymakam Ali Güldoğan ile bir araya geldi. Ziyarette öğrenciler, turnuvalarda kazandıkları kupa ve madalyaları da beraberlerinde getirdi.

Ziyarete Salihli Sardes Satranç Spor Kulübü Başkanı Gürkan Aydeniz ve Türkiye Satranç Federasyonu Salihli İlçe Temsilcisi Ferdane Gökşen de katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ali Güldoğan, Manisa genelinde düzenlenen turnuvalarda derece elde ederek Salihli'yi başarıyla temsil eden öğrencileri tebrik etti. Güldoğan, öğrencilere başarılarının devamını diledi.

Salihli'yi satranç branşında temsil ederek önemli dereceler elde eden öğrencilerin başarısı ilçede memnuniyetle karşılandı.