Manisa'da düzenlenen Sporun Enleri Ödül Töreni'nde 8 antrenöre plaket verildi - Son Dakika
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Manisa'da düzenlenen Sporun Enleri Ödül Töreni'nde 8 antrenöre plaket verildi

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Manisa\'da düzenlenen Sporun Enleri Ödül Töreni\'nde 8 antrenöre plaket verildi
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Manisa'da Amatör Spor Haftası, ulusal ve uluslararası başarıları bulunan 8 antrenöre plaket verildiği 'Sporun Enleri Ödül Töreni' ile sona erdi. Törende judo turnuvasında dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Manisa'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarı elde eden 8 antrenörün ödüllendirildiği "Sporun Enleri Ödül Töreni" ile sona erdi. Törende başarılı antrenörlere plaketleri verilirken, judo turnuvasında dereceye giren sporcular da madalyalarına kavuştu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen törende, amatör sporun gelişimine katkı sağlayan ve ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarı elde eden antrenörler ödüllendirildi. Amatör Spor Haftası kapsamında gerçekleştirilen judo turnuvasında dereceye giren sporculara da madalyaları takdim edildi.

Törende judo branşında Özlem Akın Ayaz, atıcılıkta Çağrı Tangör, bisiklette Saniye Sezer Gürsesliler ve Rümeysa Daloğlu, atletizmde Bingül Laçin, badminton branşında İsmet Özel, boccede Fehmi Yaman ve futbolda Ayla Yılmaz ödüle layık görüldü.

"Amatör spor sağlıklı nesillerin temelidir"

Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Erol Timur, törende yaptığı konuşmada amatör sporun sağlıklı nesillerin yetişmesi ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesindeki önemine dikkat çekti. Sporcuların yetişmesinde emeği bulunan kulüp yöneticilerine, antrenörlere, hakemlere ve ailelere teşekkür eden Timur, amatör sporun gelişmesine katkı sunan herkese şükranlarını iletti.

Spor Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü Ali Belindir ise sporun disiplin, azim, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirtti. Başarının yalnızca madalya kazanmakla sınırlı olmadığını vurgulayan Belindir, "Başarı yalnızca madalya kazanmak değildir. Asıl başarı; emek vermek, mücadele etmek ve zorluklar karşısında vazgeçmeden yoluna devam edebilmektir. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak sporun tabana yayılması ve daha fazla gencimizin sporla buluşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu iş birliğinde düzenlenen törene spor yöneticileri, ASKF temsilcileri, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı.

Kaynak: İHA
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