Spor

Manisa'da düzenlenen U13 Kadınlar ve Erkekler Türkiye Sutopu Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Sutopu Federasyonu ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen U13 Kadınlar ve Erkekler Türkiye Sutopu Şampiyonası, Manisa'da sona erdi. Büyük çekişmelere ve heyecan dolu anlara sahne olan müsabakalar, Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi.

Kadınlar final maçında, Galatasaray Spor Kulübü, İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nü 13-9 yenerek Türkiye Şampiyonu oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ikinci, Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü ise üçüncü sırada yer aldı.

Erkekler final maçında ise ENKA Spor Kulübü, Galatasaray Spor Kulübü'nü 10-2 yenerek Türkiye Şampiyonu oldu. Galatasaray Spor Kulübü ikinci, Uludağ Olimpik Spor Kulübü ise üçüncü oldu.

Kadınlarda Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Ilgın Ayşegül Ongü en iyi kaleci seçilirken, yine aynı kulüp sporcusu Elif Erdoğan gol kralı oldu. Erkeklerde ise ENKA Spor Kulübü sporcusu Mehmet Paşa Gerçek en iyi kaleci seçilirken, Galatasaray Spor Kulübü sporcusu Arda Aslan gol kralı oldu.

09-12 Temmuz 2024 tarihleri arasında Manisa'da düzenlenen şampiyonada kadınlarda ve erkeklerde mücadele eden 24 kulüpten 360 sporcu yer aldı.

Düzenlenen törenle takımlara madalya ve kupaları, Sutopu Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Sılay, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Buldu, Yunusemre İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Levent Tokay ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Kerim Kocabıyık tarafından takdim edildi. - MANİSA