Manisa'da Judo Müsabakaları Başladı - Son Dakika
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Manisa'da Judo Müsabakaları Başladı

Manisa\'da Judo Müsabakaları Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği okul sporları, Manisa'da judo ile başladı.

20.11.2024 12:10
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Manisa'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Müsabakaları, judo karşılaşmalarıyla başladı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen sezonun Okul Sporları İl Birinciliği müsabakaları, genç kızlar ve erkekler kategorilerinde gerçekleştirilen judo müsabakalarıyla başladı.

Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılan açılış seremonisinin ardından sporcular il birinciliği için kıyasıya mücadele etti. Açılış seremonisine Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık, Judo İl Temsilcisi Serhat Demir, antrenörler ve sporcular katıldı. 2024-2025 sezonunda Manisa'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonuyla toplam 60 farklı branşta müsabakalar düzenlenecek. Müsabakalarda dereceye giren okullar, iller arası grup, yarı final ve final etaplarında Manisa'yı temsil edecek. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları Müsabakaları, merkez ve ilçelerdeki tüm okullardan takımların katılımıyla minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler olmak üzere 60 ayrı kategoride gerçekleştirilecek. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, okul sporlarının, sporun geniş kitlelere yayılması ve gençlerin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Öztürk, 2024-2025 okul sporları sezonunda 45 bin öğrencinin farklı spor branşlarında yer almasını hedeflediklerini belirterek, "Bu sezon, çocuklarımızın spora olan ilgisini artırmak ve spor yapmalarını teşvik etmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bakanlığımızın yürüttüğü okul sporları faaliyetleri sayesinde bu gençlerimizin arasından Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkıyor. Sporcularımıza, beden eğitimi öğretmenlerimize ve antrenörlerimize başarılar diliyorum. Okul sporları faaliyetleriyle gençlerimizin hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sunmayı amaçlıyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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