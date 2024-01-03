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Manisa FK, Alberk Koç'u transfer etti

Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'dan sol bek Alberk Koç'u transfer etti. 26 yaşındaki futbolcu, 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Manisa FK, ayrıca stoper Murat Akça'yı da kadrosuna dahil etmeye hazırlanıyor.

Manisa FK, Alberk Koç\'u transfer etti
03.01.2024 - 10:36,  Güncelleme: 10:39
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1'inci Lig'de ikinci yarı maratonu öncesi teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'yı getiren Manisa Futbol Kulübü'nün ara transferde daha önce anlaşmaya vardığı Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'dan sol bek Alberk Koç resmi imzayı attı. Manisa'nın ilk ara transfer hamlesi olan 26 yaşındaki futbolcu 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan katıldı.

Alberk, hedefleri yüksek bir kulübe geldiğini dile getirerek, "Manisa Futbol Kulübü gibi önemli bir camiada olduğum için mutluyum. Çok çalışıp takımıma en iyi katkıyı vermek istiyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte Manisa FK'nın hedefleri için elimizden geleni yapacağız" dedi. Pendikspor'dan stoper Murat Akça'yı da resmen kadrosuna dahil etmeye hazırlanan Manisa FK'da sezon öncesi kadrodan elenen Anıl Koç ise daha önce anlaştığı Boluspor'a resmi imzayı attı. Öte yandan siyah-beyazlı ekip teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde ilk antrenmana çıktı.

Kaynak: DHA
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