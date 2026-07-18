Manisa FK, Alenis Vargas ile Anlaşma Sağladı - Son Dakika
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Manisa FK, Alenis Vargas ile Anlaşma Sağladı

Manisa FK, Alenis Vargas ile Anlaşma Sağladı
18.07.2026 11:57
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Manisa Futbol Kulübü, Alenis Vargas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Hoş geldin mesajı verildi.

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, sözleşmesi sona eren Honduraslı kanat oyuncusu Alenis Vargas ile yineden anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar 22 yaşındaki futbolcu ile satın alma opsiyonu dahil 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Alenis Vargas'a Manisa Futbol Kulübü ailesine yeniden hoş geldin diyor, siyah-beyaz formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

Geçen sezonun ara transfer döneminde Finlandiya'nın SJK Seinajoki takımından gelen genç oyuncu 17 karşılaşmada görev yaptı. Toplam 1164 dakika süre alan Vargas, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: DHA

Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

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