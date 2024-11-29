Manisa FK, Amed Sportif ile kritik maçta karşı karşıya gelecek

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1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 4-0 yenilerek düşme potasına iyice yaklaşan Manisa Futbol Kulübü yarın deplasmanda Amed Sportif'le kozlarını paylaşacak. Diyarbakır Stadı'nda Gürcan Hasova'nın yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Siyah-beyazlılarda, Ankara Keçiörengücü maçında kırmızı kart gören sağ bek Kadir Kaan, Amed Sportif'e karşı forma giyemeyecek. Son 5 maçında 4 yenilgi ve 1 galibiyet alarak alt sıralara gerileyen 17 puana sahip 15'inci Manisa FK'nın teknik patronu Çağdaş Çavuş, kötü gidişatı durduracaklarını ve yeniden çıkışa geçeceklerini dile getirdi. Bu maç öncesi ev sahibi Amed Sportif ise 15 puanla 17'nci basamakta bulunuyor.