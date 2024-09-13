Manisa FK Armin Hodzic ile Anlaşma Sağladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Atakaş Hatayspor'dan Bosna Hersekli Armin Hodzic'i kadrosuna kattı.
Manisa FK'den yapılan açıklamada, oyuncunun 1 yıl geçici transferi konusunda Hatayspor ile anlaşma sağlandığı, Hodzic'in imza töreninin önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.
Geçen sezon Atakaş Hatayspor'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ligde ve kupada 28 maçta 3 gol kaydetti.
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