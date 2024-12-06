Manisa FK, Çorum FK ile Düşme Hattından Çıkmak İçin Sahaya Çıkıyor

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1'inci Lig'de üst üste Ankara Keçiörengücü ve Amed Sportif Faaliyetler maçlarını kaybedip düşme hattına giren Manisa Futbol Kulübü yarın sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı alt tribün 30, misafir tribünü 39 TL olarak belirlenirken, karşılaşmayı kadın ve 18 yaş altı taraftarların ücretsiz izleyeceği açıklandı. Ligde 14 maçta 17 puanla zor günler geçiren Manisa FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda da hafta içi mesaisinde Çorluspor 1947'ye deplasmanda 4-2 yenilerek elenmişti.