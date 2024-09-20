Manisa FK'dan Eğlenceli Tepki: Kazma Kürekle Parodi Çekimi - Son Dakika
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Manisa FK'dan Eğlenceli Tepki: Kazma Kürekle Parodi Çekimi

Manisa Futbol Kulübü, tesis çevresindeki çukurlara eğlenceli bir parodi videosu ile tepki gösterdi. Eline kazma ve kürek alan futbolcular, sosyal medyada büyük ilgi gören videoda göstermelik çalışma yaparak, belediyenin 'keyfi kazı' çalışmalarını eleştirdi.

20.09.2024 00:26
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- Manisa FK'dan videolu gönderme

Kazma küreği eline alan futbolcular tesis çevresindeki çukurlarda parodi çekimi yaptı

MANİSA - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, antrenman yaptıkları Fikri Bayrıl Spor Tesisleri çevresindeki çukurlara, futbolcuların rol aldığı parodi video ile tepki gösterdi. Eline kazma, kürek alarak çukurların çevresinde göstermelik çalışma yapan futbolcuların görüntüleri izleyenleri güldürdü.

Manisa FK'nın yabancı futbolcularının yer aldığı parodi video, sosyal medyada büyük ilgi gördü. 2000'li yılların popüler şarkısı olan 'Benny Benassi - Satisfaction' müziği eşliğinde ellerine kazma, kürek ve matkap alan yabancı futbolcular, tesis çevresindeki çukurlarda göstermelik çalışma yaptı. Yapılan video, 'Yaklaşık 1,5 aydır tesislerimizin çevresindeki 'keyfi kazı' çalışmalarını bitiremeyen ve son bir haftadır 'yarım bırakılan çukurlara uğramayan' Manisa Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ ekiplerine elimizden geldiğince yardım ettik. Maçlardan ve antrenmanlardan kalan zamanlarda yardıma gelmeye hazırız. Ha gayret' notuyla paylaşıldı.

Manisa FK ile Manisa Büyükşehir Belediyesi arasında tesis sorunu

Manisa Büyükşehir Belediye başkanlığına 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'li Ferdi Zeyrek'in seçilmesinin ardından Başkan Zeyrek, Manisa Futbol Kulübü'nün bir şirkete ait olduğunu ve şirketin çok düşük bedellerle (aylık 500 TL) tesisleri yıllardan beri kullandığını belirterek, kulübe tesisleri terk etmesi için bir haftalık süre vermişti. Manisa FK ise 2026 yılına kadar ellerinde kira sözleşmesi olduğunu ifade ederek, tesislerden çıkmayacağını duyurdu. Gelinen süreçte Manisa FK, belediyenin kendilerini yıpratmak için sürekli tesislerin etrafında kazı yaptığını iddia ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi ise yapılan çalışmaların rutin ve planlı çalışmalar olduğunu vurguladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa FK'dan Eğlenceli Tepki: Kazma Kürekle Parodi Çekimi - Son Dakika

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