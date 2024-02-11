Manisa FK-Giresunspor Maçının Ardından - Son Dakika
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Manisa FK-Giresunspor Maçının Ardından

Manisa FK-Giresunspor Maçının Ardından

Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Giresunspor'u 2-0 mağlup ederek galibiyet elde etti. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, oyuncularını tebrik ederken, Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller ise genç oyuncuların gelişimi için çalışacaklarını belirtti.

11.02.2024 22:07
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- Manisa FK- Giresunspor maçının ardından

MANİSA - Trendyol 1.Lig'in 22. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Giresunspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Bu maçın özelinde çok fazla söylenecek bir şey yok. Kazanmamız gereken bir maçtı, iyi oynayarak kazandık. Önümüzdeki Göztepe maçına daha güçlü bir şekilde yarından itibaren hazırlanacağız. Oyuncularımızı tebrik ediyorum" dedi.

Giresunspor cephesi

Geçen hafta aldıkları beraberliğin ardından Manisa'ya umutlu geldiklerini ancak istedikleri sonucu alamadıklarını belirten Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller ise, "Saha içerisinde top oynamaya çalıştık. Kişisel anlamda sol tarafta önemli hatalar yaptık ve bunun karşılığında kalemizde gol gördük. Gücümüz yettiğince oynamaya çalışıyoruz. Genç oyuncularımız oyunlarını geliştirmeye çalışıyor. Yakaladığımız cılız da olsa pozisyonlar vardı. Her şeye rağmen buradan puansız döndüğümüz için üzüntülüyüz. Oyuncularımız her maç üzerine koyuyorlar. Lig tecrübeleri biraz eksik. İlerleyen haftalar oyuncularımızın gelişimi için daha iyi olacağını düşünüyorum. Zor maçtı, zaten bu ligde kolay bir maç yoktur. Genç oyuncularla oynamak gerçekten zor ama yılmadan usanmadan onlarla oynayıp gelişimlerini sağlamaya çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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