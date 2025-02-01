Manisa FK, Karagümrük Maçına Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Manisa FK, Karagümrük Maçına Hazır

Manisa FK, Karagümrük Maçına Hazır

Manisa FK, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maça hazırlanırken biletler satışta. Kadın ve 18 yaş altı ücretsiz.

01.02.2025 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 22. hafta mücadelesinde sahasında karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 22. hafta mücadelesinde yarın saat 16.00'da Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Siyah-beyazlılar bu müsabakanın hazırlıklarını da tamamladı. Teknik Direktör Hakan Şapçı yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başladı. Antrenman dar alan oyunları ve taktik çalışmayla sona erdi.

Karşılaşmayı Ömer Tolga Güldibi yönetecek

Manisa Futbol Kulübü ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Karşılaşmada Güldibi'nin yardımcılıklarını Abdullah Uğur Sarı ile Mehmet Akıncık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Onur Bingöl olacak

Maçın bilet satışı devam ediyor

Öte yandan Fatih Karagümrük maçının bilet satışları devam ediyor. Mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, Passo internet sitesi ve mobil uygulamasından biletlerini temin edebilecek.

Kadın ve 18 yaş altı taraftarlar ücretsiz maça girecek

Manisa FK'nın kadın ve 18 yaş altı tüm taraftarları, iç saha maçlarını ücretsiz izleyebilecek. Maçları tribünden takip etmek isteyen kadın ve 18 yaş altı taraftarların Passolig kartı sahibi olması zorunlu. Passolig kartı olmayan kadın ve 18 yaş altı taraftarların Passolig kartı alması, kart sahibi olan taraftarların ise Passolig kartlarının vizelerini yenilemesi gerekiyor.

Kadın ve 18 yaş altı tüm taraftarlar, ücretsiz biletlerini maç günü Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda bulunan Passolig gişelerinden tanımlayabilecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle:

Kapalı Alt Tribün: 30 TL

Misafir Tribünü: 39 TL - MANİSA

Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Antrenman, Trendyol, 3-sayfa, Futbol, manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK, Karagümrük Maçına Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:30 CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma
10:54 UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL’ye satıyorlar UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar
10:37 Asrın felaketinden iki yıl sonra ortaya çıkan yürek yakan kare Asrın felaketinden iki yıl sonra ortaya çıkan yürek yakan kare
10:18 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım
00:46 Yatırım fonları ve mevduat vergileri arttı Yatırım fonları ve mevduat vergileri arttı
14:47 Batman Çayı’ndaki ’büyü’ şişeleri için vatandaşlara uyarı Batman Çayı'ndaki 'büyü' şişeleri için vatandaşlara uyarı
14:39 Fenomen dizi final yapıyor Tarih verildi Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi
14:33 Nevzat Bahtiyar’a ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi Nevzat Bahtiyar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
14:32 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu
14:29 AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul’a lapa lapa kar yağacak AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul'a lapa lapa kar yağacak
14:22 Fenerbahçe’nin yıldızına sürpriz talip Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip
14:15 Kadro dışı kalmıştı Takım arkadaşını tokatlayan Süper Lig oyuncusuna bir şok daha Kadro dışı kalmıştı! Takım arkadaşını tokatlayan Süper Lig oyuncusuna bir şok daha
13:56 Kimler Geldi Kimler Geçti’nin 2. sezonundan ilk tanıtım Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. sezonundan ilk tanıtım
13:53 Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayı olacağım Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayı olacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 11:56:04. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa FK, Karagümrük Maçına Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.