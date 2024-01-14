Manisa FK, Kocaelispor\'u 2-1 Yendi

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, -

macSTAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Mehmet Ali Özer, Abdülhamit Söyler, Onur Gülter

MANİSA FK: Muhammed Alperen Uysal - Sertan Taşqın, Graovac, Muhammet Ensar Akgün, Alberk Koç, Bekir Karadeniz (Dk. 77 Korenica), Oğuz Gürbulak ( Dk. 90+3 Doğukan Emeksiz), Burak, Diallo (Dk. 68 Mary), Topalli, Lima (Dk. 90+2 Domgjonas)

KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci - Mehmet Yılmaz, Yusuf Abdioğlu, Burak Öksüz, Atila Turan, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 75 Cem Ekinci), Vukovic, Candeias, Barış Alıcı (Dk. 67 Amaral), Beridze (Dk. 75 Kouakou), Tanque

GOLLER: Dk. 19 Diallo, Dk. 50 Oğuz Gürbulak (Manisa FK) Dk. 23 Barış (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Oğuz, Mary, Topalli, Muhammed Alperen Uysal (Manisa FK), Vukovic, Yusuf Cihat Çelik, Atila (Kocaelispor)

1'inci Lig'in 18'inci haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Kocaelispor'u 2-1 yendi. Siyah-beyazlılar 19'uncu dakikada Diallo'nun golüyle öne geçti: 1-0. Kocaelispor rakibine 23'üncü dakikada Barış'la karşılık verdi. İlk yarısı 1-1 berabere tamamlanan maçın 50'inci dakikasında Oğuz, ev sahibi Manisa FK'yı yeniden öne geçirdi. Manisa FK bu galibiyetle 22 puana yükselirken, haftaya ikinci sırada giren Kocaelispor 33 puanda kaldı.

19'uncu dakikada Diallo, sağdan taşıdığı topla ceza sahası içerisine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Diallo'nun şutu kaleciden sekti, seken top kaleye yöneldi, savunmanın uzaklaştıramadığı topa dokunan Diallo ağları havalandırdı: 1-0.

23'üncü dakikada Kocaelispor'un soldan gelişen atağında Beridze'nin şutu savunmadan sekti, Beridze önüne gelen topu bu kez sağ arka direğe ortaladı. Barış Alıcı'nın arka direkte gelişine şutu defansa çarparak filelerle buluştu: 1-1.

36'ncı dakikada Manisa FK'da Bekir'in kullandığı kornerde ceza sahasına ortaladığı topa gelişine vuran Muhammet Ensar Akgün'ün şutunu çizgiden Mehmet Yılmaz çıkardı.

50'nci dakikada Topalli'nin Kocaelispor savunmasının arkasına attığı topu önüne alan Oğuz'un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'ın üstünden ağlarla buluştu: 2-1.

53'üncü dakikada soldan ceza sahası içerisine giren Tanque, Graovac'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mehmet Ali Özer, penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesi ardından penaltı kararını iptal eden hakem Özer, hava atışına hükmetti.

89'uncu dakika Lima, ceza sahasında Yusuf Abdioğlu tarafından düşürüldü. Hakem Mehmet Ali Özer, penaltı noktasını gösterdi. Hakem Özer, VAR incelemesi ardından penaltı kararını iptal etti.