Manisa FK Mağlubiyeti Değerlendiriliyor
Manisa FK Mağlubiyeti Değerlendiriliyor

13.02.2026 23:05
Teknik Sorumlu Pektaş, Esenler Erokspor mağlubiyetinden ders çıkaracaklarını açıkladı.

Manisa FK Teknik Sorumlusu Ahmet Pektaş, Esenler Erokspor karşısında alınan 3-1'lık mağlubiyetten ders çıkarıp, önlerine bakacaklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Manisa FK deplasmanda Esenler Erokspor'a 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Manisa FK Teknik Sorumlusu Ahmet Pektaş, "Aslında iki tane formda takımın güzel bir mücadelesi oldu. İstediğimiz gibiydi her şey, çalıştığımız gibiydi. Golü de bulduk. Oyun bizden yanaydı. Gayet iyi ilerlerken şanssız sakatlıklar oldu. Bunlar futbolda var. Bunları da planlamak gerekiyor. Aslında planladık ama ilk yarı bitmeden üç tane olacağını bilemedik. Buralarda biraz zorlandık. Hamle hakkımız bitti. Oyuncularım çok iyi mücadele etti, iyi hazırlandık. Ben her iki takımı da tebrik ediyorum verdikleri mücadeleden dolayı. Erokspor'a da gelecek maçlarda başarılar diliyorum. Biz de buradan ders çıkarıp önümüze bakacağız. Bu oyunu nasıl geliştirebiliriz, Manisa FK'yı nasıl daha yukarı taşıyabiliriz, buna bakacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

