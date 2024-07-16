Manisa FK'nın genç stoperi Ayberk Karapo sakatlandı - Son Dakika
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Manisa FK'nın genç stoperi Ayberk Karapo sakatlandı

Manisa FK\'nın genç stoperi Ayberk Karapo sakatlandı

Manisa FK'nın altyapısından yetişen ve transferin gözdesi olan genç stoper Ayberk Karapo, sakatlık nedeniyle forma giyemiyor. Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, yeni sezonda genç oyuncularıyla birlikte deneyimli futbolcuları da takıma kazandırarak üst sıraları hedeflediklerini belirtti.

16.07.2024 11:40
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1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı genç stoper Ayberk Karapo sakatlığın kurbanı oldu. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve transferin bir anda gözdesi olan 19 yaşındaki futbolcu, 10 Aralık 2023 yılından bu yana forma giyemedi. O tarihte oynanan Adanaspor maçında ağır bir sakatlık yaşayıp, operasyon geçiren Ayberk, sahalara henüz dönemedi.

Transfer gündeminde sakatlığı nedeniyle fazla yer alamayan oyuncunun yeni sezonda da Manisa FK forması giyip yeniden kendini göstermesi bekleniyor. Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan ise transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Play-Off hattını zorlayacak bir takım kuracaklarını belirten Aktan, "Genç oyunculara sahibiz. Gençlerimizin yanına deneyimli futbolcuları da takıma kazandırıyoruz. İyi bir kadro harmanlaması yapıp üst basamaklara oynayacağız" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Manisa FK'nın genç stoperi Ayberk Karapo sakatlandı - Son Dakika

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