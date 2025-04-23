Manisa FK\'nın Hayati Deplasmanı

MANİSA,

1'inci Lig'de geçen hafta en yakın rakibi Ankaragücü'nü yenerek bitime 3 maç kala düşme hattından sıyrılıp Başkent temsilcisini ateşe atan Manisa Futbol Kulübü bu hafta hayati deplasmana çıkacak. Ligde 41 puanla düşme potasının hemen üzerinde bulunan siyah-beyazlı ekip, pazar günü saat 16.00'da 1 puan ve tek basamak gerisinde 40 puanla düşme hattındaki Şanlıurfaspor'a konuk olacak.

Manisa FK rakibini deplasmanda yenerse 4 yıldır yer aldığı lige tutunmak için derin nefes alacak. Manisa ekibi mağlup olursa ise son 2 hafta öncesi kendisini yeniden düşme hattında bulacak. Suların durulmadığı Şanlıurfaspor'da Teknik Direktör Cihat Arslan geçen hafta Pendikspor galibiyetine rağmen istifa etmiş, yerine Erkan Sözeri getirilmişti. Manisa Futbol Kulübü, Şanlıurfa deplasmanı sonrası kalan maçlarını Süper Lig yarışındaki Bandırmaspor ve Ümraniyespor'la (D) oynayacak.