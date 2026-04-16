Manisa FK Play-Off İçin Kenetlendi

TRENDYOL 1'inci Lig'de üst üste Pendikspor ve Vanspor'u (D) yenip çıkışa geçen Manisa Futbol Kulübü bitime 3 maç kala play-off inancını artırdı. Yakaladığı ivme sonucu 7'nci sıradaki Ankara Keçiörengücü ile arasında 5 puan fark kalan siyah-beyazlılar, bu hafta evinde oynayacağı Serikspor karşılaşması öncesi kenetlendi. Serikspor'u da yenip 3'te 3 yapmayı hedefleyen Manisa temsilcisinde teknik direktör Ahmet Pektaş, final maçlarına çıkacaklarını belirterek, "Ortada 9 puan var. Serikspor'un ardından en önemli rakiplerimizden Ankara Keçiörengücü deplasmanına çıkacağız ve ligi iç sahada Sakaryaspor müsabakasıyla tamamlayacağız. Elbette önümüzde yer alan Bandırmaspor ve Sivasspor'un da kayıplarını bekleyeceğiz. Biz mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi