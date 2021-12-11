Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Bursaspor ile Manisa FK 1-1 berabere kaldı.

Meteoroji'nin 5 günlük hava tahmininde sağanak yağış ve kar uyarısı

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