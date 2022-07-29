Edgar Prib Manisa FK ile sözleşme imzaladı

Manisa Futbol Kulübü, Alman orta saha oyuncusu Edgar Prib'i kadrosuna kattı.

Manisa Futbol Kulübü, Alman orta saha oyuncusu Edgar Prib ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Başkan Vekili Engin Anlı ve Futbol Şube Sorumlusu Kürşat Ergun Aydın katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transferimiz Edgar Prib, "Burada olmaktan ve Manisa Futbol Kulübü'nün bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Beni çok sıcak bir şekilde karşıladılar. Ben buraya başarılı olmaya geldim. Burada ailemle birlikte çok güzel günler yaşayacağımıza inanıyorum. Saha içinde ve saha dışında bu takım için elimden gelenin fazlasını yapacağım. Çok güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

Yeni transfer Edgar Prib'e Manisa FK formasıyla başarılar dileyen Başkan Vekili Engin Anlı ise, "Bu sezon transfer planlamamızı yaparken çok koşan, çok mücadele eden, deneyimli oyunculardan kurulu, dinamizm açısından ligin iyi takımlarından birini oluşturmak istedik. Bu doğrultuda da transferlerimizi sürdürüyoruz. Edgar Prib de bu anlamda takımımıza katkı sağlayacaktır. Yıllarca Bundesliga'da Bundesliga 2'de forma giymiş çok deneyimli bir isim. Takımımıza dinamizm konusunda çok büyük katkıları olacak bir oyuncu. Kendisine Manisa Futbol Kulübü formasıyla başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Edgar Prib'in deneyimiyle takıma önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Futbol Şube Sorumlusu Kürşat Ergun Aydın da, "Bizi çok mutlu eden bir transfer oldu. Hem saha içinde hem de saha dışında özellikle genç oyuncularımıza örnek olabilecek, takımın saha içindeki yükünü omuzlayabilecek, sorumluluktan kaçmayacak bir oyuncu. Hem tecrübesiyle hem de dinamizmiyle bize çok fazla katkı sağlayacaktır. Burada bizimle çok mutlu olduğunu bize hissettirdi. Bu sezon yarışmacı bir takım olacağız. İzleyenlere keyif veren bir takım olacağız. Bu sezon güzel bir sezon olacak ve Edgar'ın Manisalı futbolseverlere Alman ekolünü izlettireceğine şüphemiz yok" dedi.

Manisa Futbol Kulübünün yeni transferi Edgar Prib, 1989 yılında dünyaya geldi. Futbola Greuther Fürth altyapısında başlayan Edgar, 2009-2010 sezonunda profesyonel kariyerine adım attı. Tecrübeli oyuncu, 2013-2014 sezonunda Almanya'nın köklü kulüplerinden Hannover 96'ya transfer oldu. 7 sezon Hannover 96 forması giyen Edgar, 2021-2022 sezonunda Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf'a transfer oldu. Kariyerinde 373 maça çıkan deneyimli orta saha, 37 gol ve 47 asistlik performans sergiledi. - MANİSA