Manisa Futbol Kulübü - Balıkesirspor: 3-0 - Son Dakika

STAT: Mümin Özkasap Stadyumu

HAKEMLER: Melis Özçiğdem (xxx), Baran Eraslan (xxx), Suat Güz (xxx)

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Birkan (xxx) - Muhammet Taha (xxx), Landre (xxx), Kouter (xx), Çağrı (xx), Hakan (xx) (Dk. 89 Özgür x), Gakpa (xxx) (Dk. 89 Andre Sousa x), Yasin (xx),Selim (xx) (Dk.57 Erhan x), Diallo (xx) (Dk. 72 Tabekou xxx), Ozegovic (xx) (Dk. 72 Okan xxx)BALIKESİRSPOR: Atilla (x) - Erdem (xx) (Dk. 25 Hüseyin x), Birol (x), Batuhan (xx), Berat (xx), Nwankwo (xx) (Dk. 87 Sedat x), Kore (xx), Otoo (xx) (Dk. 46 Oğuzhan x), Anıl (x) (Dk. 46 Muhammed Ali xx), İbrahim (xx), Kethevoama (xx) (Dk. 46 Ambrose x)GOLLER: Dk. 64 (Pen.) Gakpa, Dk. 86 Tabekou, Dk. 88 Okan (Manisa FK)SARI KARTLAR: Yasin (Manisa FK), Kore, Nwankwo, Hüseyin (Balıkesirspor)

SPOR Toto 1'inci Lig'de Altınordu mağlubiyetiyle Play-Off şansını zora sokan Manisa Futbol Kulubü, 33'üncü hafta mücadelesinde küme düşmesi kesinleşen Balıkesirspor'u farklı yendi: 3-0.Siyah-beyazlı ekibin gollerini 64'üncü dakikada penaltıdan Gakpa, 86'ncı dakikada Tabekou ve 88'inci dakikada Okan attı. Mümin Özkasap Stadı'nda oynanan maçtan önce Manisa FK kaptanı Landre, FIFA Kokartlı Hakem Melis Özçiğdem'e çiçek verdi. Son 4 maçta 3'üncü galibiyetini alan Manisa ekibi bu sonuçla bitime 4 hafta kala puanını 46'ya çıkardı.6'ncı dakikada Manisa FK savunmasının uzaklaştırmak istediği top rakip oyuncuya çarparak Kethevoama'nın önünde kaldı. Bir anda ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Kethevoama'nın şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.9'uncu dakikada Balıkesirsporlu Anıl'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerine gelen topa iyi yükselen Otoo'nun kafa vuruşunda kaleci Birkan son anda uzanarak topu kontrol etti.40'ıncı dakikada ev sahibi atağında Selim'in sağ kanattan kullandığı köşe atışında altıpas çizgisinin üzerinde iyi yükselen Ozegovic'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.41'inci dakikada Kouter'in ara pasında savunmanın arkasına sarkarak kaleci ile karşı karşıya kalan Ozegovic'in aşırtma vuruşunda kaleci Atilla, son anda müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere tokatladı.45'inci dakikada Manisa FK atağında Diallo'nun rakip ceza yayının hemen gerisinden kaleye gönderdiği sert şutta, penaltı noktası önünde Selim'e de çarpan top az farkla direğin üzerinden dışarıya çıktı.48'inci dakikada Gakpa'nın ceza sahası içi sağ son çizgiden içeriye çevirdiği topa gelişine vuran Hakan'ın şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta gitti.52'nci dakikada ceza sahası içerisinde Muhammed Ali'nin pasında top savunmaya da çarparak Ambrose'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun dar açıdan sert şutunda kaleci Birkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.64'üncü dakikada Manisa FK öne geçti. Sağ kanatta Taha'nın ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Batuhan'ın elle müdahalesi sonrası hakem Melis Özçiğdem penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşunu kullanan Gakpa, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.82'nci dakikada Manisa FK atağında Hakan'ın savunmanın arkasına bıraktığı topu süren Okan, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kalecinin sağına bıraktığı top az farkla auta çıktı.86'ncı dakikada fark 2'ye çıktı. Erhan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tabekou, ayak içi kaleye bıraktığı şutunda top ağlarla buluştu: 2-0.

88'inci dakikada ev sahibinden Hakan'ın soldan kale içine ortaladığı topa gelişine vuran Okan, topu ağlara göndererek skoru belirledi: 3-0.

- Manisa